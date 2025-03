Die schönsten Rote-Teppich-Looks von den Oscars

Hier kommen die schönsten und aussergewöhnlichsten Looks vom roten Teppich.

Sehen und gesehen werden – das ist an den Academy-Awards fast genauso wichtig wie die Verleihung des Oscars. Die Stars werden sich für diesen Abend in ihre glitzernden und auffälligsten Outfits.

Für diese paar Milliönchen kannst du Elvis' ehemalige Villa kaufen

Das ehemalige Haus von Elvis Presley in Los Angeles steht für 24,5 Millionen Dollar zum Verkauf.

Elvis Presley lebte Ende der 1960er bis in die 1970er Jahre mit seiner Frau Priscilla und Tochter Lisa Marie in einer Villa in Los Angeles. Diese steht nun zum Verkauf: Für schlappe 24,5 Millionen Dollar, umgerechnet rund 22 Millionen Franken, ist das Anwesen zu haben.