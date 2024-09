So ähnlich sehen diese 19 Hollywood-Stars ihren Stunt-Doubles

Deshalb gibt es hier 19 Bilder, die einen kleinen Einblick in die Studios Hollywoods zeigen.

Manchmal sieht es auch einfach nur lustig aus, Darstellerinnen und Darsteller in ihren Greenscreen-Anzügen zu sehen.

Hinter die Kulissen schauen zu dürfen, ist immer aufregend – und bei Filmen ganz besonders. Sei es, um nur ein Foto deiner Lieblingsstars am Set zu sehen oder eine Ahnung davon zu kriegen, wie Filme gedreht wurden. In «James Bond» zum Beispiel musste auch der Kameramann vom Dach springen.

Am zehnten Tag in der deutschen Reality-TV-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» sorgte eine scheinbar einfache Frage für eine hitzige Diskussion unter den Dschungel-Sternchen: Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Was nach einer leichten Aufgabe klingt, entwickelte sich zu einem unerwartet spannenden Moment.