Ein kleiner Tipp, für alle, die das hier oben lesen: Baywatch ist keine Antwort.

Quizzticle

Nenne die 15 TV-Serien mit den meisten Staffeln – oder du kommst in eine Spitalserie

TV-Serien gehören nicht erst seit Netflix und Co. zum Alltag vieler Menschen. Bereits vor 60 Jahren gab es TV-Serien, die so erfolgreich waren, dass man über 15 Staffeln davon produzierte.

Elia Arianna

Liebe Quizzticle-Klasse

Obwohl, oder vielleicht gerade weil, es gerade so heiss ist, verbringst du möglicherweise gerade einige Zeit in deinem kühlen Zuhause beim Serien schauen. Wenn dem so ist, hast du heute vielleicht einen kleinen Vorteil.

Heute musst du nämlich die 15 Serien mit den meisten Staffeln erraten. Bevor du anfängst, ist wichtig zu vermerken, dass es sich bei den Serien nur um gescriptete TV-Serien aus den USA handelt. Es sind aber auch ein paar Zeichentrickserien dabei.

Also viel Spass beim Rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 15 gesuchten TV-Serien, alle Serien stammen aus den USA. Es sind keine Seifenopern oder Reality-Shows dabei.

Als Hilfe bekommst du einen kleinen Tipp sowie das Jahr der Erstausstrahlung und die Anzahl Staffeln.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

