22 Filme, Dokus und Serien, die wir 2025 geliebt haben

Wenn es draussen kalt wird, rückt der Bildschirm in den Vordergrund. Damit du bestens versorgt bist: Das sind unsere liebsten Filme, Dokumentationen und Serien, die wir 2025 entdeckt und verschlungen haben.



Filme



«Barry Lyndon»

Kaum zu glauben, aber ich habe erst heuer zum allerersten Mal im Leben Stanley Kubrick «Barry Lyndon» gesehen. Im Kino in der restaurierten 4K-Fassung. Es hat mich viel mehr mitgenommen, als ich je erwartet hätte.

Oliver Baroni

Verfügbar auf Apple TV

«The Secret Agent»

Schon die Eröffnungs-Szene hat es in sich. Und auch der Rest des Films über einen Hochschul-Dozenten, der in Brasilien zur Zeit der Militärdiktatur wegen «subversiver Aktivitäten» verfolgt wird und sich verstecken muss, überzeugt nicht zuletzt dank des Charismas von Hauptdarsteller Wagner Moura.

Peter Blunschi



«The Secret Agent» ist aktuell noch nicht auf einer Streaming-Plattform verfügbar.



«I'm still here»

«I'm still here» basiert auf wahren Begebenheiten. Bild: keystone

Und noch ein Film zum gleichen Thema: Dieses Mal geht es um die Ehefrau eines linken Politikers, der von den Militärs verschleppt wird und spurlos verschwindet. Jahrelang kämpft sie darum, seinen Verbleib aufzuklären, und wandelt sich von der unpolitischen Oberschichts-Angehörigen zur engagierten Menschenrechtlerin. Fernanda Torres erhielt für ihre Leistung den Golden Globe in der Kategorie Drama und wurde für den Oscar nominiert. «I'm still here» selbst wurde als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.

Peter Blunschi



«I'm still here» findest du auf Netflix oder Amazon Prime.

«Shoplifters» und «Monster»

Beide sind nicht brandneu, aber ich habe dieses Jahr zum ersten Mal «Shoplifters» und «Monster» von Hirokazu Koreeda gesehen und beide Filme waren einfach super.

Michael Shepherd



«Shoplifters» ist auf Sky und auf «Monster» auf Amazon Prime verfügbar.

«Nosferatu»

«Nosferatu» ist die zweite Neuverfilmung des Stummfilmklassikers Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922). Bild: keystone

Düster und gruslig: Robert Eggers erzählt die bekannte Vampirgeschichte von Dracula neu. Der Film ist auch empfehlenswert für die, die normalerweise keine Horrorfilme schauen, da praktisch keine üblichen Horrorszenen enthalten sind.

Corina Mühle​

Verfügbar auf Sky Cinema

Dokumentationen

«Ocean with David Attenborough»

Dokumentationen mit David Attenborough sind eh immer ein Muss. «Ocean» ist wunderschön, aber auch absolut herzzerreissend für alle, die sich um unsere Natur kümmern.

Corina Mühle



Verfügbar auf Netflix

«Die fabelhafte Geschichte des Geldes»

Geld regiert die Welt, lautet eine bekannte Redewendung. Doch wie ist das Geld in die Welt gekommen? Der Vierteiler schildert seine Geschichte vom ersten Münzgeld im Königreich Lydien über die in China entwickelten Banknoten bis zum Bitcoin auf anschauliche und unterhaltsame Weise.

Peter Blunschi



Verfügbar auf Arte

«Sean Combs: The Reckoning»

Rapper 50 Cent hat erst kürzlich eine vierteilige Dokumentation über das Leben seines Rivalen P. Diddy herausgebracht. Die Doku ist unglaublich spannend und gleichzeitig verstörend. Das Beste daran sind aber fast die Interviews, die 50 Cent aktuell dazu gibt. Er macht kein Geheimnis daraus, wie sehr er Diddy verabscheut und freut sich wie ein kleines Kind, dass er endlich die Wahrheit ans Licht bringen konnte.

Corina Mühle



Verfügbar auf Netflix

«Babo – Die Haftbefehl-Story»

«Babo – Die Haftbefehl-Story» von Sinan Sevinç und Juan Moreno erzählt mehr als den kometenhaften Aufstieg des deutschen Rappers. Der Dokumentarfilm gewährt einen ehrlichen und schonungslosen Blick hinter die Fassade von Ruhm, Trauma und Drogenkonsum und zeigt, wie komplex und zerstörerisch Suchterkrankungen sein können.

Chantal Stäubli



Verfügbar auf Netflix

Serien

«The Gilded Age»

Wenn jemals eine Serie für mich persönlich (und ein paar weitere Millionen Fans) erfunden wurde, dann diese hier: Fin de siècle, aber nicht in Europa, sondern im zukunftstollen New York, bevölkert von Menschen in prächtigen Kostümen und mit prächtigen Schicksalen. Altes Geld trifft auf Neureiche, junge Menschen emanzipieren sich von ihren Familien, der historische Rahmen ist ungemein interessant und die scharfen, schlauen Dialoge stammen vom britischen Autor Julian Fellowes, der schon die Drehbücher zu «Gosford Park» und «Downton Abbey» geschrieben hat. Dazu Carrie Coon, Cynthia Nixon und Christine Baranski. Himmlisch!

Simone Meier

Verfügbar auf Sky

«Maxton Hall»

Diese deutsche Serie ist für alle, die gerne Romane lesen. Die Welten von James und Ruby könnten nicht unterschiedlicher sein: Er ist in einer reichen Familie aufgewachsen und kriegt alles, was er möchte, sie muss jeden Franken zweimal umdrehen. Trotzdem gehen sie auf die gleiche Schule und durch ein unglückliches Ereignis kreuzen sich ihre Wege. Doch der Grat zwischen Hass und Liebe ist sehr schmal.

Corina Mühle

Verfügbar auf Amazon Prime

«Adolescence»

Owen Cooper, der in «Adolescence» Jamie Miller spielt, wurde mit 15 Jahren jüngster männlicher Emmy‑Gewinner. Bild: netflix

Okay, das ist ein «Aufgelegter», doch die teilweise euphorischen Reaktionen auf den in Echtzeit gedrehten und von «Alleskönner» Stephen Graham mitkonzipierten Vierteiler zum Reizthema toxische Männlichkeit zeigen, wie sehr die Serie den Nerv der Zeit trifft.

Peter Blunschi



Verfügbar auf Netflix

«Strike»

Komplett unterschätzt: «Strike,» die englische Krimiserie nach den Büchern von J.K.Rowling. Bei keinem Ermittlerpaar knistert es schlimmer.

Patrick Toggweiler

Verfügbar auf Sky

«Severance»

Die US-amerikanische Science-Fiction-Thriller-Serie. Bild: keystone

Stell dir vor, du hast zwei Persönlichkeiten: ein Arbeits-Ich und ein Freizeit-Ich. Sobald du bei der Arbeit bist, erinnerst du dich an nichts aus deinem Privatleben. Und sobald du in den Feierabend gehst, hast du alles aus deinem Arbeitsleben vergessen. Auf dieses dystopische Gedankenexperiment lässt sich die Serie «Severance» ein.



«Severance» ist fesselnd, erzählerisch innovativ und visuell glänzend umgesetzt. Unterhaltsam, bissig und tiefgründig geht die Serie der Frage nach, welchen Wert Arbeit in unserer modernen Gesellschaft hat und wie sehr sie das Leben im Spätkapitalismus beeinflusst. Die ersten zwei Staffeln habe ich verschlungen. Und mich gefragt: Wie gross ist eigentlich der Unterschied zwischen dem watson-Reto und dem Privat-Reto? Und wie sehr habe ich diese Unterscheidung selbst im Griff? Staffel Drei ist in der Pipeline, ich kann es kaum erwarten!

Reto Heimann



Verfügbar auf Apple TV+

«Death by Lightning»

Die Mini-Serie über den «Zufalls-Präsidenten» James Garfield (Michael Shannon), der nach nur 100 Tagen im Amt von einem geltungssüchtigen Wirrkopf (Matthew Macfadyen) ermordet wurde, ist eine echte Trouvaille. Sie ist gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Machtverhältnisse in den USA von unglaublicher Aktualität.

Peter Blunschi



Verfügbar auf Netflix

«Pluribus»

Aktuell schaue ich grad die erste Staffel von «Pluribus» und bis jetzt ist es mega gruselig, aber auf eine gute Art und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es weiter geht.

Michael Shepherd



Verfügbar auf Apple TV+

«American Primeval»

«American Primeval», eine sechsteilige Western-Miniserie. Bild: www.imago-images.de

Regelrecht «mindblowing» ist «American Primeval», die schier unerträglich brutale Western-Serie über den Kampf um Land zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Köpfe dahinter: Drehbuchautor Mark L. Smith («The Revenant») und Regisseur Peter Berg (er war der Produzent von «The Leftovers»). Hardcore, aber grossartig.

Simone Meier



Verfügbar auf Netflix

«Andor»

Können wir über «Andor Season 2» reden??!! Verdammt, wie GUT war denn das? «Viva la rebelión!» kann ich da nur sagen.

Oliver Baroni

«Andor» ist auf Disney+ verfügbar.

«The Bridge» und «The Tunnel»

Spass gemacht hat es, die Nordic Noir «The Bridge» parallel mit dem britisch-französischen Femke «The Tunnel» zu schauen.

Oliver Baroni

«The Bridge» und «The Tunnel» sind auf Amazon Prime verfügbar.

«The Diplomat»

Eigentlich muss man diese unfassbar schnell und amüsant geschriebene Serie über eine international verstrickte amerikanische Botschafterin (Keri Russell, schon in «The Americans» genial) und ihren Mann als klassische Screwball-Comedy im Stil der 50er-Jahre bezeichnen. Fast noch besser als die eh schon wunderbare erste Staffel ist die zweite gelungen, und fast noch besser als die zweite die Dritte. Wie smart ist das geschrieben, was für coole Dialoge, und wie schier unerträglich spannend ist das!

Simone Meier

Verfügbar auf Netflix

«Kleo»

Jella Haase spielt in «Kleo» eine Stasi-Killerin.

«Kleo» ist wie guter Kaffee – stark, schnell heruntergeschluckt und man will sofort Nachschub. Die Serie vermischt reale Ereignisse der DDR-Geschichte (Stasi, Mauerfall, Honecker, Mielkes Koffer) mit teils tarantinoartigen, fiktiven Elementen. Im Zentrum stehen Jella Haase und Dimitrij Schaad als perfektes Duo: Haase spielt Kleo Straub, eine ehemalige DDR-Auftragsmörderin, die alles kann: töten, tanzen, weinen, Humor, Leute aus dem Fenster werfen. Schaad verkörpert den charmant-tollpatschigen Westberliner Polizist Sven Petzold. Die Serie greift Ost-West-Klischees sowie die Tragik der Wendezeit auf, bleibt dabei aber frei von Nostalgie oder Revisionismus. Wer Sarkasmus und schwarzen Humor mag, verschlingt die Serie mindestens so schnell wie Kaffee.

Chantal Stäubli

Verfügbar auf Netflix