watson-User zeigen ihr Lieblingsessen aus den Sommerferien



Das BESTE ESSEN deiner Sommerferien war ...?

Sagt uns, welches das feinste Essen eurer Sommerferien war! Die watsons gehen schon mal vor und zeigen ihres.

Sodeli. Hattet ihr schöne Sommerferien? ENDLICH wieder reisen, gellet? Und bestimmt habt ihr toll gegessen, oder? In Kroatien. In Italien. In Spanien.

Klar: Man ist in den Ferien, das Wetter ist schön, die jungen Leute am Strand ebenso, morgen musst du nicht ins Büro ... logisch, mundet das Essen da besser als im Alltag zuhause.

Aber dann gibt es diese Momente, in denen man etwas isst, was, selbst wenn man die Urlaubs-Sommersonne-Subjektivität wegrechnet, einfach SO WAS VON fein war. Bestimmt hattet ihr solche Erlebnisse. Sagt ihr's uns in den Kommentaren?

Ich mache mal den Anfang – denn ich hatte das Glück, diesen Sommer über grossartig zu essen! Zuuuuuum Beispiel:

Bild: obi/watson

Echtes goanisches Pork Vindaloo im Nutmeg in Bristol (wo es übrigens auch tolle Cocktails gab ... war ein toller Abend). Oder dieses vegetarische Schlemmdichein in meinem lieblings-südindischen Resti Sarashwathy Bhavan in Wembley:

Bild: obi/watson

Masala Dosa, Chili Paneer, Bhel Puri und Potato Bhajis – und dazu ein paar Stangen eiskalte Cobras. Mann, war das gut!

Oder auf der Heimfahrt durch Frankreich die obligate Portion Foie Gras – diese hier in Compiègne war unglaublich fein:

Bild: obi/watson

Und dann habe ich mal in der Redaktion herumgefragt:

Bild: sim/watson

«Selbstgemachte Gnocchi mit Gemüse, in Porto Cervo auf Sardinien. Vermutlich das Beste, was ich je in Italien gegessen habe (ja, besser als Pizza). Schaut, wie schlotzig es ist! <3»

Bild: hub/watson

«Ukrainischer Borschtsch mit Salo und Wodka in Kaliningrad. Dass es sich um ukrainischen Borschtsch handelt, ist kein unerhebliches Detail: Der ist in der Regel bedeutend besser als der russische. Es gibt in der russisch-ukrainischen Küche eben ein Süd-Nord-Gefälle.»

Bild: hub/watson

«Ucha, russische Fischsuppe mit Wodka und diversen Sorten Brot in Jaroslawl. Von Suppen verstehen die Russen etwas. Die Ucha steht bei uns etwas im Schatten des Borschtsch und der Soljanka, aber sie ist eine Köstlichkeit. Am besten mit Schwarzbrot und Wodka, aber selbstverständlich ohne Zwiebeln ...»

Bild: lea/watson

«Spaghetti alle vongole am Meer in Varazze, Ligurien.»

Bild: jdk/watson

«Lammkeule mit Fettuccine an einer frischen Tomatensauce mit Myzithra (so ein kretischer Ziegenkäse). Das Fleisch purzelte nonchalant vom Knochen, wenn es mit einer Gabel sanft dazu ermutigt wurde. Die Teigwaren schön al dente, in der Sauce verspielte Spuren von Fleischsaft, Fett und Marinade, und mit dem Myzithra wurde das ganze um eine wahnwitzige Geschmackskomponente ergänzt. Diese komplexe Form der Einfachheit hat meinem Gaumen auf Kreta geschmeichelt.»

Valentina Boschi

Bild: val/watson

«Almejas a la marinera», Restaurante La Botica, Zahara de los Atunes, Spanien.

Tarkan Özküp

Bild: tarkan/watson

Bild: tarkan/watson

«Loup de mer im Welcome to St. Tropez.»

bild: corsin/watson

Schoggistängeli und Sandwich auf unserer watson-Velotour quer durchs Mittelland. Unsere Mägen liessen uns ausgerechnet in Olten stoppen, wo wir dann Halt in dieser schmucken Tankstelle machten. Wer öfters mit dem Velo unterwegs ist, der weiss: Nach mehreren Dutzend Kilometer im Sattel schmeckt sowieso alles hervorragend.

Und NUN IHR, liebe Userschaft!

Los! Wir wollen euer Ferien-Food sehen! Ab in die Kommentare damit!

