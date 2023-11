Für die gemütliche Jahreszeit: Die 7 besten Rezepte mit Kakao

Es ist endlich Zeit, es sich zu Hause gemütlich zu machen und leckere Kakao-Rezepte auszuprobieren – egal, ob zum Trinken oder zum Snacken.

Viele Menschen trauern dem Sommer hinterher, seitdem es wieder kühler geworden ist. Doch eins kann man dem Herbst und dem Winter nicht lassen: Nur zu diesen Jahreszeiten ist es zu Hause so richtig gemütlich. Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als es sich nach einem Spaziergang mit einem heissen Kakao auf dem Sofa bequem zu machen und mal wieder den Lieblingsfilm anzuschauen. Und das Beste: Mit Kakaopulver ist noch so viel mehr möglich als nur die klassische heisse Schokolade.

Hier kommen sieben schokoladige Rezepte mit Kakao, die du in diesem Herbst unbedingt ausprobieren musst:

Spicy Hot Chocolate

Spicy Hot Chocolate: die heisse Schoggi für Erwachsene – Part I. Bild: Shutterstock

Dir ist ein normaler heisser Kakao zu langweilig? Dann probiere es doch mal mit ein bisschen Spice und nimm dir eine Chilischote zur Hand! So haben ihn schon die Maya und die Azteken vor tausenden Jahren am liebsten getrunken. Den Schärfegrad kannst du anpassen, indem du die Chilischote nur halbierst und nach einigen Minuten wieder aus deiner heissen Schokolade herausnimmst.

Das Rezept gibt's HIER.

Fudgy Brownies

Fudgy Brownies kann man einfach nicht widerstehen. Bild: Shutterstock

Du willst, dass deine Brownies extra «juicy» und «fudgy» werden? Gleichzeitig willst du kein Hexenwerk in der Küche veranstalten? Kein Problem, du kannst Brownies nämlich auch mit Kakaopulver statt mit geschmolzener Schokolade zubereiten, sodass du für den Teig nur fünf Minuten brauchst. Und keine Sorge, die Brownies schmecken trotzdem so richtig schokoladig.

Das Rezept gibt's HIER.

Lumumba

Lumumba: die heisse Schoggi für Erwachsene – Part II. Bild: Shutterstock

Das beliebteste alkoholische Getränk im Herbst und Winter ist wohl der Glühwein. Etwas weniger bekannt, aber mindestens genauso lecker, ist Lumumba, eine heisse Trinkschokolade mit Rum. Statt Rum kannst du aber auch Wodka oder Whiskey verwenden – ganz nach deinem Belieben.

Das Rezept gibt's HIER.

Vegane Schoko-Cookies

Leckere Cookies müssen nicht immer aus Butter und Ei bestehen – vegan geht's auch! Bild: Moment RF

Cookies gibt es in allen möglichen Ausführungen – warum also nicht vegan? Die Kekse stehen denen mit tierischen Produkten in nichts nach. Überzeug dich am besten selbst und probier sie einfach mal aus.

Das Rezept gibt's HIER.

Schoko-Porridge

So oder so ähnlich könnte dein nächstes Frühstück aussehen. Bild: Shutterstock

Haferbrei ist schon lange out, aber Porridge geht immer! Das beliebte und gesunde Frühstück kann man ganz einfach mit ein bisschen Kakao und Schokolade aufpeppen. Falls man morgens nicht viel Zeit hat, kann man daraus auch Overnight Oats machen, indem man den Schoko-Bananen-Porridge abends schon zubereitet und über Nacht in den Kühlschrank stellt.

Das Rezept gibt's HIER.

Energy Balls mit Datteln

Bei der Gestaltung der Bällchen kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Bild: Shutterstock

Heisshunger am Nachmittag? Du musst nicht immer auf ungesunde Snacks zurückgreifen – probier's doch stattdessen mal mit sogenannten Energy Balls, also eine Art gesunder Schokopralinen. Für die nötige Süsse sorgen Datteln. Klingt für viele vielleicht erst einmal komisch, die Energy Balls sind aber superlecker. Nach Belieben können auch noch Kokosraspeln hinzugefügt werden.

Das Rezept gibt's HIER.

Heisse Schokolade mit Marshmallows

Kakao, Marshmallows und eine Prise Zimt – ein Gedicht. Bild: Shutterstock

Genug Gesundes: Zum Schluss gibt es noch einmal ein richtiges Soul-Food-Rezept. Natürlich kann man seinen Kakao klassisch mit Sahne toppen, aber für das gewisse Extra sorgen kleine Marshmallows. Die kann man entweder genau so im Supermarkt kaufen, oder man nimmt die grossen Marshmallows zur Hand und schneidet sie in die gewünschte Grösse zurecht.

Mit diesem Getränk fühlt man sich sofort in die Kindheit zurückversetzt – und jetzt ab aufs Sofa und unter die kuschlige Decke!

Das Rezept gibt's HIER.