Disney kündigt Schwette an Filmen und Serien an – darunter «Lion King» und «Peter Pan»

An Disneys D23 Expo hat der Konzern etliche Neuigkeiten angekündigt und neue Trailer veröffentlicht. Einen Überblick.

Vom 9. bis 11. September fand in Kalifornien die D23 Expo statt, an der Disney etliche Neuigkeiten vorstellte und neue Trailer für Filme und Serien zeigte, die bald herauskommen.

Den Besucherinnen und Besucher wurden ausserdem exklusive Szenen von «Avatar: They Way of Water» gezeigt, die sich allerdings (noch) nicht online finden lassen.

Die Highlights der D23 Expo findest du hier:

Live-Action-Filme

«Hocus Pocus 2»

Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy nehmen ihre Rollen als die Sanderson-Schwestern wieder auf. 29 Jahre nach dem ersten Teil werden sie wieder zum Leben erweckt und sind auf Rache aus.

Das Sequel kann ab dem 30. September geschaut werden.

«Peter Pan & Wendy»

Dieser Film taucht tiefer in die Geschichte von Wendy ein, die sich mit dem Jungen, der sich weigert, erwachsen zu werden, auf eine magische Reise nach Nimmerland begibt. Captain Hook wird von Jude Law gespielt, Wendy von Ever Anderson und Peter Pan und Alexander Monony.

Der Film soll nächstes Jahr auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden.

Bild: disney plus

«Disenchanted»

Vor 15 Jahren haben Giselle (wird von Amy Adams gespielt) und Robert (wird von Patrick Dempsey gespielt) geheiratet. Im ersten Trailer der Fantasy-Musical-Komödie ist Adams nun als böse Stiefmutter zu sehen.

Der Film ist ab dem 24. November auf Disney Plus verfügbar.

«Musafa: The Lion King»

Disney kündigte ein Prequel des Klassikers «König der Löwen» an. Rafiki erzählt die Geschichte von Mufasa, der ohne einen Tropfen königliches Blut geboren wurde und als Kind zum Waisen wurde.

Der Film ist für 2024 angekündigt.

Bild: disney plus

«Snow White»

Auch hier handelt es sich um eine Realverfilmung des klassischen Märchens. Rachel Zegler spielt die Hauptrolle und «Wonder Woman»-Darstellerin Gal Gadot übernimmt die Rolle als Schneewittchens Stiefmutter.

Die Neuverfilmung soll 2023 veröffentlicht werden.

Bild: disney plus

«The Little Mermaid»

Ein weiterer Film, den Disney neu verfilmt, ist «Die kleine Meerjungfrau». Arielle wird von Halle Bailey gespielt, die Rolle von Ursula übernimmt Melissa McCarthy und Javier Bardem wird in der Rolle des Königs zu sehen sein.

Der Kinostart ist für den 25. Mai 2023 angesetzt.

Serien

«Percy Jackson and the Olympians»

«Percy Jackson and the Olympians» ist eine Serienadaption der gleichnamigen Bücher von Rick Rioordan. Percy Jackson findet darin heraus, dass er den Sohn des Meeresgotts Poseidon ist und wird in ein Camp geschickt, wo weitere Halbgötter leben.

Ab wann die Serie zu sehen ist, gab Disney nicht bekannt. Vermutlich im Jahr 2024.

«Willow»

«Willow» spielt in einer magischen Welt, in der Heinzelmännchen, Zauberer, Trolle und andere mystische Kreaturen leben. Die Fantasy-Serie erzählt die Geschichte einer unwahrscheinlichen Gruppe von Helden, die sich auf eine gefährliche Suche begeben, sich ihren inneren Dämonen stellen und gemeinsam die Welt retten müssen.

Die Serie kann ab dem 30. November geschaut werden.

«The Santa Clauses»

Hier handelt es sich um eine Fortsetzung der gleichnamigen Filmreihe mit Tim Allen als Scott Calvin. Calvin beschliesst in Rente zu gehen und seinen Job als Santa an den Nagel zu hängen. Doch zuerst muss er einen geeigneten Nachfolger finden.

Die Serie startet am 16. November mit zwei Episoden.

Star Wars

«The Mandalorian»

Baby Yoda aka Grogu begeisterte weltweit Millionen von Menschen. «The Mandalorian» geht in die dritte Staffel. Da Grogus «Vater» Din Djarin seinen Helm abgezogen hat, ist er kein Mandalorianer mehr und wird von seinen Leuten verstossen. Doch Grogu und Mando sind endlich wiedervereint.

Die dritte Staffel von «The Mandalorian» kommt 2023 auf Disney Plus.

«Star Wars: Geschichten der Jedi»

«Star Wars: Geschichten der Jedi» besteht aus sechs animierten Kurzfilmen, die die Geschichten von den Jedi aus der Prequel-Ära, Ahsoka Tano und Count Dooku, erzählen.

Starttermin ist der 26. Oktober. Alle Kurzfilme werden ab diesem Tag verfügbar sein.

Marvel

«Secret Invasion»

Samuel L. Jackson wird wieder in die Rolle des Avengers-Gründers Nick Furys schlüpfen. Gemeinsam mit dem Skrull Talos (wird von Ben Mendelsohn gespielt) untersucht er eine Verschwörung, bei der eine radikale Skrull-Sekte die Erde infiltriert.

Zu den Hauptdarstellern gehören ausserdem Olivia Coleman, Emilia Clarke, Cobie Smulders und Christopher McDonald.

Die Serie kommt im Jahr 2023.

«Werewolf by Night»

Mit «Werewolf by Night» bringt Disney Plus ein Halloween-Horror-Special mit heraus. Es geht um einen Werwolf-Superhelden, der mit den Fähigkeiten, die ihm ein durch seine Blutlinie hervorgerufener Fluch verleiht, Verbrechen bekämpft.

«Werewolf by Night» ist ab dem 7. Oktober auf Disney Plus verfügbar.

