Geek News

«Spider-Man» bricht Rekorde + Teaser für «The Witcher»-Prequel + «Supernatural» auf Amazon

Letzte Woche lief «Spider-Man: No Way Home» in den Kinos an und kletterte gleich auf den dritten Platz der besten globalen Start-Ergebnisse aller Zeiten.

Spider-Man: No Way Home läuft erst seit letzter Woche im Kino und bringt bereits Rekordzahlen ein.

Aber nicht nur Marvel-Fans kommen auf ihre Kosten: Auch für die «Supernatural»- und «The Witcher»-Fangemeinschaft gibt es gute Neuigkeiten.

«Spider-Man: No Way Home» schlägt Rekorde

Tom Holland ist Spider-Man. Bild: Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH

Der neue «Spider-Man» erzielte am Eröffnungswochenende rekordverdächtige Einnahmen von 587.2 Millionen US-Dollar. Damit ist «Spider-Man: No Way Home» der drittgrösste globale Kinostart aller Zeiten. Auch in der Schweiz kletterte der neuste Marvel-Film an die Spitze der Kinocharts.

«The Witcher: Blood Origin» Teaser

Kaum ist die zweite Staffel von «The Witcher» auf Netflix, kommt der Teaser für das Prequel. Dieses wurde am Netflix-Fan-Event «TUDUM» im September angekündigt. Die FantasySerie spielt 1'200 Jahre vor der Zeit von Geralt von Riva.

15. Staffel «Supernatural» ist auf Amazon Prime

Amazon Prime hat mit dem Video, das wohl alle «Supernatural»-Fans kennen, angekündigt, dass die 15. Staffel der übernatürlichen Serie jetzt verfügbar ist. Es ist auch gleich die letzte Staffel der beiden Brüder Sam und Dean Winchester, die übernatürliche Wesen jagen.

Erster Trailer von «How I Met Your Father»

Hulu zeigt einen ersten Trailer für das Spin-off von «How I Met Your Mother», welches im Januar ausgestrahlt wird. Hilary Duff spielt in «How I Met Your Father» die New Yorkerin Sophie, das Pendant zu Ted Mosby. Sie ist auf der Suche nach der Liebe, genau wie ihre Freunde, die sie unterstützen.

Bereits im Januar wird «How I Met Your Father» auf Hulu ausgestrahlt. Wo die Serie in der Schweiz läuft, ist nocht nicht bekannt.

«The Lost City»-Trailer mit Channing Tatum, Sandra Bullock, Daniel Radcliffe und Brad Pitt

Sandra Bullock spielt eine erfolgreiche Autorin, die sich in einer Suche nach einer verlorenen Stadt wiederfindet. Im Glitzeroutfit schlägt sie sich gemeinsam mit Channing Tatum durch den Urwald. Brad Pitt taucht als gutaussehender Fremder und Retter der beiden auf. Den Bösewicht spielt Daniel Radcliffe.

«The Lost City» kommt im März 2022 in die Kinos.