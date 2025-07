Laut manchen Männern soll das Landen eines Flugzeuges ein Klacks sein. symbolBild: keystone

Ein Drittel der Männer glaubt, ein Flugzeug landen zu können

In einer Umfrage schätzen Teilnehmende ihre Fähigkeiten ein – dabei gibt es bei den Geschlechtern Unterschiede. Was Experten dazu sagen.

Die Unterschiede von Männern und Frauen sind seit jeher ein Thema. Nun gibt es ein französisches Instagram-Video, das für Diskussionen sorgt. In dem Video antworten junge Männer und Frauen auf die Frage «Wärst du in der Lage, im Notfall ein Flugzeug zu landen?».

Die Frauen reagieren auf die Frage mit Gelächter oder einem ungläubigen Blick. Die Männer dagegen antworten selbstsicher. «Ja, natürlich», meint der erste. «Ich würde es versuchen», antwortet der zweite. Ein dritter Befragter meint: «Das kommt ganz darauf an, um welchen Typ Flugzeug es sich handelt.» Als einer gefragt wird, wie er denn bei einer Notlandung handeln würde, antwortet dieser: «Nun ja, ich würde mir mal die Knöpfe im Cockpit anschauen.»

Auf Instagram und Tiktok gibt es mehrere solcher Videos, welche wegen ihrer Komik zahlreiche Klicks abstauben. Es könnten daraus jedoch auch Fragen auf das soziologische Verhalten beantwortet werden, schreibt der Tagesanzeiger.

Grosse Unterschiede bei den Geschlechtern

2023 kam das Thema erstmals auf und die Frage wurde in einer US-amerikanischen Umfrage gestellt. Darin hiess es: «Wie sicher sind Sie, dass Sie ein Passagierflugzeug in einer Notsituation sicher landen könnten, wenn Sie nur Hilfe von der Flugsicherung hätten?» 32 Prozent aller Befragten gaben die Antwort «sehr sicher» oder «ziemlich sicher». Bei den Männern waren sogar 56 Prozent der Meinung, eine Notlandung meistern zu können. Bei den Frauen sah es dagegen anders aus, hier waren es nur 20 Prozent.

Die Studie sorgte für Aufsehen und wurde diesen Juni nochmals durchgeführt. Das Ergebnis zeigte nun andere Zahlen, die Selbstüberschätzung der Männer blieb aber. 36 Prozent der Männer und nur 16 Prozent der Frauen schätzten sich so ein, ein Passagierflugzeug notlanden zu könnten. Insgesamt waren 25 Prozent der Befragten von sich überzeugt, eine Notlandung durchführen zu können.

Jungen sollen eher selbstbewusst sein

«Diese Umfrage enthält zu wenig Informationen, um gültige Schlussfolgerungen ziehen zu können», meint Isabelle Zinn, Arbeitssoziologin und Professorin an der Berner Fachhochschule, gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Laut ihr sollten bestimmte Stereotype nicht noch gefestigt werden.

Morgane Rudaz, Doktorandin in Gender Studies an der Universität Genf, meint zur Diskussion, wie bedeutend eine Analyse der Geschlechterverhältnisse sei, wenn es darum gehe, die eigene Fähigkeit in der Handhabung mit komplexen Situationen abzuschätzen. «Frauen zeigen eher einen pragmatischen Realismus und verstehen, dass es ein grosses Know-how braucht, um ein Flugzeug zu fliegen und zu landen. Männer hingegen neigen eher dazu, ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu überschätzen. Der Grund dafür ist eine geschlechtsspezifische und differenzierte Sozialisation.»

Mädchen und Jungen werden oftmals unterschiedlich erzogen. Bild: Shutterstock

Anders gesagt: Mädchen und Jungs wird schon früh vermittelt, sich je nach Geschlecht unterschiedlich zu sehen und zu verhalten. Bei der sozialwissenschaftlichen Forschung ist schon seit Jahren ein Thema, wie Mädchen gezeigt wird, genügsam und vorsichtig zu sein, während Jungs eher beigebracht wird, selbstbewusst zu sein und Risiken einzugehen.

Das sagt ein Pilot zur Umfrage

Marius Chiumino, Militär- und Businessjetpilot, überrascht die Studie nicht. «Kinofilme vermitteln ein bestimmtes Bild der Aviatik. Viele glauben deshalb, sie gut zu kennen, und sagen sich, dass ein Passagierflugzeug wie jedes andere Fahrzeug gesteuert wird. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus», meint er.

Laut dem Berufspiloten sei jede Landung komplex – auch für erfahrene Piloten. Er meint weiter gegenüber der Zeitung: «Die Abläufe erfordern eine sehr hohe Präzision. Auch bedarf es einer gewissen Muskelkraft. Bei der Landung herrscht Anspannung. Wenn es jemandem tatsächlich gelingen würde, ohne jegliche Erfahrung ein Passagierflugzeug sicher zu landen, wäre das geradezu ein Wunder.»

