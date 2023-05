Schweinezucht in Hochhäusern: Chinas Versuch, sich unabhängig vom Westen zu machen

Schweinezucht in Hochhäusern: In China ist die urbane Massentierhaltungs-Dystopie bereits Realität. Damit strebt die Volksrepublik ihre Unabhängigkeit vom Ausland an – doch die Sache hat mehrere Haken.

Mehr «Leben»

Von den Öhrchen über die Füsschen bis zum Schnäuzchen eines Schweinchens – was bei uns als Schlachtabfall gilt, landet in China auf dem Teller: als Delikatesse.

Schweinefleisch ist in China keineswegs ein Grundnahrungsmittel, sondern ein Symbol des Wohlstands sowie ein Zeichen der positiven Entwicklung der Ernährungspolitik der letzten Jahrzehnte.

Heute ist China nicht nur der grösste Schweinefleischproduzent, sondern auch der grösste Importeur. Doch von dieser Abhängigkeit möchte sich das Reich der Mitte zunehmend verabschieden. Und zwar mit einer radikalen Lösung: einer neuen, ethisch bedenklichen Massentierhaltung, welche die Schweinepest in Zukunft noch befeuern könnte.

Die Hintergründe:

Von Hunger und Modernisierung der Landwirtschaft



Um die Umstände einer Tierhaltung im Stil von Vertical Farming besser beleuchten zu können, braucht es einen historischen Absacker.

Noch heute ist das Thema Hunger fest im kollektiven Bewusstsein der chinesischen Bevölkerung verankert. Die Angst vor einer Unterversorgung geht vor allem auf die Grosse Chinesische Hungersnot von 1959 bis 1961 zurück. Das Ausmass dieser «drei bitteren Jahre» wird bis heute totgeschwiegen – doch die Furcht kann Xi Jinping der Bevölkerung nicht einfach so nehmen. Schätzungen zufolge sind damals unter anderem aufgrund von wirtschaftlichem Missmanagement zwischen 30 und 45 Millionen Menschen verhungert.

Nach staatlichen Angaben starben 15 Millionen Menschen infolge der Grossen Chinesischen Hungersnot. Historikerinnen und Historiker rechnen mit deutlich mehr Toten.

bild: getty image

Gemessen an der Bevölkerungszahl ist das Ackerland in China gering. Topografische und klimatische Bedienungen erschweren zudem den Anbau von Lebensmitteln. Rund 60 Prozent der Gesamtfläche Chinas liegt auf über 1000 Metern, wodurch die Kultivierung vieler Pflanzen stark eingeschränkt ist. Dazu kommt die geografisch ungünstige Wasserverteilung des Landes.

Doch trotz dieser Hindernisse gelang China in den 70ern der Sprung in die industrielle Landwirtschaft. Das Leben der Bevölkerung verbesserte sich schlagartig. Doch die Revolution der Landwirtschaft in China ist ein zweischneidiges Schwert: Die Herstellung von Agrarprodukten in China impliziert eine intensive Bewirtschaftung, die eine Bedrohung der Ernährungssicherheit darstellt.

Abhängigkeit vom Ausland

Mit der Modernisierung der Landwirtschaft ist auch das Schweinefleisch zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Symbolisch gilt es aber als Errungenschaft – als ein Zeichen des Wohlstandes.

In keinem anderen Land wird so viel Schweinefleisch produziert (und konsumiert) wie in China. Doch: So viel produzieren wie konsumieren kann das Reich der Mitte selbst (noch) nicht.

«Ein Land muss seine Landwirtschaft stärken, bevor es sich zu einer Grossmacht entwickeln kann.» Xi Jinping

China hält mit mehr als 400 Millionen Schweinen mehr als die Hälfte des weltweiten Schweinebestands von rund 780 Millionen. Der Pro-Kopf-Konsum liegt in China bei 38 Kilogramm Schwein pro Jahr. Als Vergleich: In der Schweiz wird jährlich im Schnitt 21 Kilogramm Schweinefleisch verzehrt.

Ein ehemaliger konventioneller Schweinemastbetrieb der Schweiz, aufgenommen im Jahr 1982. Die Haltungsbedingungen entsprechen nicht mehr dem heute geltenden Tierschutzgesetz. Bild: KEYSTONE

Doch zwischen unserem und dem chinesischen Verzehr liegen Welten: Was bei uns kaum gegessen wird, gilt in China als Delikatesse, wie etwa Schweinefüsschen, Öhrchen, oder Pfötchen. Solche Schlachtabfälle importiert China demnach mit Handkuss.

Aber nicht nur. Um die Versorgung der Milliardenbevölkerung sicherzustellen, importiert China auch Fleisch aus dem Ausland, hauptsächlich aus der EU. Der mit Abstand wichtigste Lieferant ist Spanien. Doch die Einfuhr geht alljährlich zurück. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die zunehmende Selbstversorgung.

Das Bestreben nach Ernährungsautonomie kommt nicht von ungefähr, sondern hängt stark mit der Corona-Pandemie zusammen. Dochbes gibt noch einen weiteren Grund: «Ein Land muss seine Landwirtschaft stärken, bevor es sich zu einer Grossmacht entwickeln kann», betonte Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, kürzlich in einer Rede.

Chinas Massentierhaltung in Hochhäusern

Besonders am Herzen liegen Xi die Schweinefarmen, denen er finanziell stark unter die Arme greift. So genehmigte er 2019 das Projekt einer mehrstöckigen Schweinezuchtfarm, bei der die Tiere auf engstem Raum gezüchtet und schliesslich geschlachtet werden. Kostenpunkt: rund 540 Millionen Euro.

Im zentralchinesischen Hubei sollen künftig bis zu 1,2 Millionen Schweine pro Jahr in einem 26-stöckigen Gebäude mit fortschrittlicher Technologie gezüchtet werden. Das zweite Gebäude befindet sich derzeit noch im Bau. bild: youtube

Die Idee stammt von dem ehemaligen Zementarbeiter und Schweinezüchter Zhuge Wenda. Für ihn liegt China hinsichtlich der Schweinezucht um Jahre zurück, deshalb brauche es eine Revolution.

«Chinas derzeitige Schweinezucht liegt immer noch Jahrzehnte hinter den fortschrittlichsten Ländern zurück.» Zhuge Wenda, Präsident der gigantischen Schweinefarm.

Eine Zeitenwende – zulasten der Tiere.

In einem 26-stöckigen Schweinestall mit jeweils 400'000 Quadratmeter sollen mit 1,2 Millionen Schweinen rund 108'000 Tonnen Fleisch produzieren werden. Bislang ist die Anlage noch nicht ganz fertig. Doch: Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell in China Gebäude aus dem Boden gestampft werden können. Bis zur Fertigstellung dürfte es demnach nicht mehr allzu lange gehen. Ein Teil der Anlage sei mit 4000 Schweinen bereits Ende letzten Jahres in Betrieb genommen worden.

«Warum wir die Schweinehaltung in vertikalen Farmen fördern? Um die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken!» Wei Jinquan, Vertreter des Projekts

Die Massentierhaltungsanlage befindet sich in Zentralchina, in der Provinz Hubei, die für ihre unberührte Natur bekannt ist.

Diese werden die Schweine nie zu Gesicht kriegen. Während 24 Stunden werden sie im Stall von einem Team überwacht. Die Futterzufuhr wird automatisch gesteuert: Über riesige Rohre erhalten die Tiere ihr Futter, das auf jedes Tier anhand des Gewichts abgestimmt sein soll.

Die Tiere werden über ein spezielles Monitoring überwacht und gefüttert. bild: youtube

Doch genau beim Futter könnte es zu Problemen kommen.

Die Futtermittelproblematik

Denn: Die Schweine brauchen mehr Futter, als das Land herstellen kann. China ist einer der weltweit grössten Importeure von Soja: 2021 importierte die Volksrepublik rund 100 Millionen Tonnen Sojabohnen aus dem Ausland – dies entsprach etwa 60 Prozent des globalen Handelsvolumens. Als Vergleich: Die Importmenge des zweitgrössten Importlandes Argentinien lag bei rund 5 Millionen Tonnen.

Die Unmengen an Sojabohnen sind zum grössten Teil nicht für die Bevölkerung gedacht, sondern dienen den Tieren als Futtermittel. China importiert Sojabohnen hauptsächlich aus Brasilien, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Kanada und Russland.

Eine vom Ausland unabhängige Landwirtschaft kann also auch dieses Projekt nicht garantieren.

Bedenken und Risiken

Bei politischen Spannungen oder Preisschwankungen steigen nicht nur die Preise in die Höhe, im schlimmsten Fall können die Schweine verenden. Ohnehin verheisst die neue Dimension der Massentierhaltung nichts Gutes. Zur Haltung der Tiere ist kaum etwas bekannt. Tierschutzgesetze gibt es in China keine. Kritiker befürchten, dass die Tiere zusammengepfercht auf harten Betonboden gehalten werden.

Ein Schwein, das der Schweinepest zum Opfer gefallen ist, Shanghai 2013. Bild: EPA

Neben ethischen Bedenken warnen Gegner vor potenziellen Seuchen. Denn: Eine intensive Landwirtschaft bietet den idealen Nährboden für Infektionskrankheiten. «Je höher die Dichte der Tiere, desto höher ist das Risiko der Ausbreitung und Verstärkung infektiöser Krankheitserreger sowie das Potenzial für Mutationen», sagt Dirk Pfeiffer, Professor für Infektionskrankheiten gegenüber «The Guardian».

«Wenn eine Krankheit ins Innere gelangt, kann sie wie ein Lauffeuer zwischen Tieren ausbrechen» Matthew Hayek, Professor für Umweltfragen, gegenüber «The Guardian».

Zumindest auf diese Kritik hat das Unternehmen ein Argument: Die Luft werde mittels neuster Technologien gefiltert und der Gesundheitszustand der Tiere stetig geprüft, um das Seuchenrisiko zu minimieren. Zudem dürften die Mitarbeiter das Gebäude nur betreten, wenn sie einen Tag davor einen Test auf die Schweinepest durchgeführt sowie einen mühseligen Dekontaminations-Prozess durchlaufen haben.