Zuschauer wirft Handy nach Bebe Rexha – die Sängerin musste ins Spital

Während einem Konzert von Bebe Rexha warf ein Mann aus dem Publikum ein Handy nach ihr. Offensichtlich hatte er gut gezielt, denn die Show wurde abgebrochen.

Marie-Adèle Copin

Sie tut einem schon beim Anschauen des Videos leid. Ein Smartphone ist schwer, es ist hart und mit etwas Kraft kann es viel Schaden anrichten. Bebe Rexha kann das bezeugen. Die amerikanische Sängerin wurde am Sonntag während einem Konzert in New York von einem solchen Gerät getroffen.

Bebe Rexha brach auf der Bühne zusammen, bevor sie eskortiert und das Konzert abgebrochen wurde. In der Zwischenzeit identifizierte der Sicherheitsdienst den Täter im Publikum. Laut dem Magazin Rolling Stone handelte es sich um einen 27-jährigen Mann. Er wurde von der New Yorker Polizei festgenommen und seine Tat wurde als absichtlich und vorsätzlich eingestuft.

Das Video zeigt auch, wie der 33-jährige Star das Konzert verlässt, das auf dem Rooftop at Pier 17 in Manhattan, einer Freilichtbühne am Ufer des East River, stattfand. Der Star wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Wunde genäht werden musste.

Am Montag nach dem Konzert beruhigte Bebe Rhexa ihre Fans dann aber auf Social Media.

«Mir geht es gut und ich fühle mich gut.» Text aus ihrem Hit «I'm Good»

Auf Instagram postete sie ein Foto von sich, auf dem ein Hämatom an ihrem linken Auge, sowie ein Pflaster an ihrem Augenbrauenbogen zu sehen sind. Der Daumen nach oben deutet darauf hin, dass sie sich bereits besser fühlt.

Und wenn du dich am Ende dieses Artikels fragst, wer Bebe Rhexa ist, dann sei dir gesagt, dass sie eine sehr beliebte Popsängerin ist, die Hits mit Martin Garrix, Lil Uzi Vert oder Doja Cat hatte und in ihrer Karriere 22 Awards gewonnen hat. Ihr Titel I'm Good mit David Guetta wurde auf Spotify mehr als eine Milliarde Mal angehört.

