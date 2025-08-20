wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Leben
International

Schwedische Rockband Mando Diao bricht Europa-Tournee ab

epa11804472 Swedish band Mando Diao performs on stage at Actual 2025 Festival in Logrono, northern Spain, 03 January 2025. EPA/RAQUEL MANZANARES
Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis zum Jahresende abgesagt.Bild: keystone

«Persönliche Gründe»: Schwedische Rockband Mando Diao bricht Europa-Tournee ab

20.08.2025, 15:4520.08.2025, 15:46
Mehr «Leben»

Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis zum Jahresende abgesagt. Wie die Band auf Instagram mitteilte, geschieht das aus «persönlichen Gründen».

In dem Post entschuldigten sich die Musiker und schrieben, sie freuten sich darauf, «auf die Bühne zurückzukehren» und künftig wieder Musik mit ihren Fans zu teilen. Die Schweden befanden sich gerade auf einer Europa-Tournee, zuletzt spielten sie in Lüneburg in Deutschland.

Die Band mit Frontmann Björn Dixgård wurde vor mehr als 20 Jahren im schwedischen Borlänge gegründet. Zu den grössten Hits von Mando Diao zählen Songs wie «Dance With Somebody» und «God Knows». (sda/dpa)

Mehr zum Thema Musik:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Putin und Erdogan telefonieren zu Ukraine-Krieg
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Galatasaray und ManCity wegen Akanji so gut wie einig +++ Lehmann-Ex Luiz nach England
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Schweizer und Deutscher sterben bei Flugzeugabsturz in Frankreich
Ein Schweizer und ein deutscher Staatsangehöriger sind beim Absturz zweier Sportflugzeuge am Samstagnachmittag im Südosten Frankreichs gestorben. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von den lokalen Behörden.
Zur Story