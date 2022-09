People-News

Liebescomeback bei Irina Shayk und Bradley Cooper? Hinweise sind «erdrückend»

Nachdem uns kürzlich aus Übersee die traurige Nachricht erreicht hatte, dass sich Leonardo DiCaprio und Camila Morrone sich getrennt haben sollen, gibt es jetzt vielleicht wieder Erfreuliches zu verkünden: Model Irina Shayk und Bradley Cooper sollen wieder zusammen sein!

Zumindest steht das für die Instagram-Community, die Fans und vor allem für die deutsche Zeitschrift «Bild» fest.

Bestätigt ist natürlich gar nichts. Aber im Prinzip ist es so gut wie sicher, denn: Die Hinweise sind erdrückend. Sie werden gleich von Irina Shayk selbst geliefert. Obwohl es ein grosses «aber» gibt (siehe letzter Punkt), haben wir uns das genauer angeschaut, die entsprechenden Fotos ausgewertet, und finden: Doch, es kann eigentlich nur Eines bedeuten.

Hinweis 1: Das Foto

Bild: instagram/irinashayk

Irina Shayk postete am 30. August eine Bildstrecke auf Instagram. Darin ist zu erkennen, dass sie gemeinsam mit ihrem Ex, Bradley Cooper, auf den Bahamas in den Ferien war. Ob die gemeinsame Tochter, Lea de Seine, auch dabei war, ist nicht zu erkennen.

Besser zu erkennen ist hingegen die gute Chemie, die zwischen dem ehemaligen Paar herrscht. Das Model schmiegt sich dabei leicht an den – neu gestählten? – Oberkörper Coopers. Dieser lächelt indes wie ein kleiner Junge, während dem er den berühmten Schweinen auf Pig Island zu trinken gibt.

Wir verzichten hier auf Wortspiele und zitieren einfach die «Bild», die das Potenzial sofort erkannte und schreibt: «Die Gerüchteküche brodelt wie SAU!»

Hinweis 2: Das grosse Herz

Bild: instagram/irinashayk

Ein ebenfalls erdrückender Hinweis, dass das Model und der Schauspieler wieder zueinander gefunden haben, zeigt dieses Bild. Shayk hat ein riesiges Herz in den Sand gemalt – und sich gleich hineingelegt! Und das in den Ferien mit dem Ex! Wenn das nicht Bände spricht.

Cooper, der sich 2019 von ihr getrennt hat, durfte hier wohl «Insta-Husband» spielen. Das dürfte er sich aber gewohnt sein, schliesslich waren die beiden vier Jahre zusammen.

Hinweis 3: Das kleine Herz

Irina Shayk betitelte ihre Bildstrecke auf Instagram mit nur einem Emoji: einem roten Herz. Die erzückten Kommentare von den Usern: «Der Post des Jahres!», «So glücklich, dass ihr wieder zusammen seid!» und «Seid ihre beiden gerade ‹Instagram-Official› gegangen? Ich liebe es!»

Hinweis 4: Die Beine

Bild: instagram/irinashayk

Auch das nächste Bild spricht Bände: Shayk zeigt ihre Modelbeine und Cooper streckt seine (Beine) dazu. Richtig nahe sogar. Wahrscheinlich berühren sie sich dabei.

Ist das der Beweis, dass sie wieder ein Paar sind? In den Augen der Fans wäre das gemäss «Bild» der – Achtung Wortspiel – BaHAMMER!

Das grosse «Aber»

Leider lassen die amerikanischen Zeitungen, die in Sachen People-News den deutschen oft einiges voraus haben, die aufflammenden Hoffnungen nach einem Liebes-Comeback wieder etwas ersticken.

Das Magazin «E!News» schreibt nämlich, eine Quelle hätte ihnen gegenüber die Gerüchte dementiert. Demnach sagt diese Quelle: «Die beiden sind in einer Co-Elternschaft und kommen zum Wohle ihrer Tochter gut miteinander aus. Sie unternehmen Dinge als Familie und es läuft gut.» Die Sprecher von Shayk und Cooper selbst hätten sich auf Anfrage nicht äussern wollen, so «E!News».

Bild: instagram/irinashayk

Vor Kurzem wurde Shayk eine Beziehung mit Rapper Kanye West nachgesagt, die beiden hätten sich aber nach einem romantischen Ausflug nach Frankreich wieder getrennt. Vielleicht geniesst das Model also auch einfach ihre gute Beziehung mit dem Vater ihres Kindes und ist sich selbst genug, so wie auf obenstehendem Foto.

«Die Sau rauslassen» bekomme bei diesem Bild übrigens eine ganz neue Bedeutung, so die «Bild». (lak)