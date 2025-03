Kommentar

Die Oscars und die Frauen? Es ist zum Haarölseichen! Hoffnungslos!

Die neuste Ausgabe der Oscars hat gezeigt: Regie bleibt in Hollywood eine männliche Kernkompetenz.

Neulich unterhielt ich mich mit einem Kollegen über die gewohnt geringe Vertretung von Frauen an den Oscars. Er fragte verwirrt: «Aber Demi Moore wird doch einen gewinnen?» «Gut möglich», sagte ich, «sie ja auch in der Kategorie der besten Hauptdarstellerin nominiert, da gibts erfahrungsgemäss nur Frauen.» (Spoiler: Demi Moore hat gegen Mikey Madison verloren.) Ich meinte natürlich Regisseurinnen. Genau eine hat die Academy heuer für nominierenswert erachtet.

Es gab ja auch aber keinerlei Entkommen, die Französin Coralie Fargeat und ihre Muse Demi Moore schafften durch «The Substance» mit Lust und Deftigkeit und keiner einzigen langweiligen Sekunde mühelos den Sprung in die Hoch- und Popkultur.

Coralie Fargeat bei den Oscars 2025. Bild: keystone

Neben Fargeat hätte es durchaus weitere Regisseurinnen gegeben, die Naheliegendsten wären Gia Coppola mit ihrem berührenden Pamela-Anderson-Verehrungsvehikel «The Last Showgirl» oder Halina Reijn mit der Nicole-Kidman-Edel-Adaption von «Fifty Shades» aka «Babygirl» gewesen. Und wie wärs mit «Love Lies Bleeding», der wilden, comicartigen Liebesgeschichte mit Kristen Stewart im Muskelmilieu von Rose Glass? Toll wärs! Berechtigt wärs! Eine Bereicherung wärs!

Wärs gewesen. Weil eine Frau reicht. Und in Zeiten des Mega-Maga-Backlashs ist eine Frau schon viel. Schliesslich ist das Gruppenbild der Regieschaffenden auch ganz ohne Frau denkbar.

Greta Gerwig an den Oscars 2024. Bild: www.imago-images.de

Alles ist jetzt wieder männlicher, das Weisse Haus, der deutsche Bundestag, unser Bundesrat, die Wirtschaft. Dabei höre ich seit ungefähr 1990: «Mach dir keine Sorgen, das ist ein letztes Aufbäumen des Patriarchats, bald wird alles anders!» Es stimmte nicht. Es stimmte nirgends. Auch nicht in Hollywood. Es gab zwar den Milliardenerfolg von «Barbie», doch es gab nie einen Greta-Gerwig-Effekt. Weder vertraute Hollywood mehr Frauen grosse Budgets an, noch berücksichtigte die Academy in ihrer Branchenfeier mehr Regisseurinnen.

Besser ist es bei den Streamern. Der jüngste Beweis: Die 71-jährige Lesli Linka Glatter hat im Alleingang bei der aufwendigen Netflix-Miniserie «Zero Day» mit Robert De Niro Regie geführt. Grossartig. Doch Hollywood bleibt schwerfällig. Es ist zum Haarölseichen, wie meine Grossmutter gesagt hätte.

Und hier ein paar Zahlen zum Thema