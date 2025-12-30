Gestorben 2025: Danke für die vielen schönen Momente, liebe verblichene Stars!

Ich werde oft gefragt, was denn eigentlich die Stars, die Berühmt- und Bekanntheiten, die Celebritys so faszinierend mache. Die Fragen kommen von Menschen, die behaupten, immun gegen den Sternenstaub zu sein. Und dann stirbt jemand, den alle kannten – und die Antwort liegt auf der Hand: Weil uns die Verblichenen Momente kollektiver Emotionen schenkten.

Weil Ozzy Osbourne mit «Dreamer» oder Roberta Flack mit «Killing Me Softly» Millionen von Herzen berührten. Weil die Filme von David Lynch oder die Filme mit Brigitte Bardot, mit Robert Redford, mit Claudia Cardinale jahrzehntelang die Kinosäle füllten und uns mit Bildern fütterten, die wie kleine Sonnen durch unseren Alltag schienen. Weil der Fussballer Diogo Jota ganze Stadien begeisterte. Weil eine Christiane Brunner unendlich viel für die Frauen in der Schweizer Politik getan hat.

Weil der Schriftsteller Peter Bichsel, der einst sagte, für sein wahres Lebenswerk, das Rotweintrinken, werde er wohl nie einen Preis erhalten, in seinen Texten die Essenz der Schweiz so präzise einfangen konnte. Weil Giorgio Armani die eine oder den anderen von uns eingekleidet und unseren Tagen mit seiner unbestechlich italienischen Mode ein gutes Gefühl gegeben hat.

2025 sind drei Männer gestorben, die ich in der Vergangenheit interviewen durfte: der Schauspieler Udo Kier, der queere deutsche Filmemacher Rosa von Praunheim, der britische Drehbuchautor Tom Stoppard. Die Begegnungen mit ihnen werden mir als Bereicherung in Erinnerung bleiben, sie machten mir Freude und Mut, mehr zu wagen als nur gerade die Herausforderungen meines Durchschnittslebens.

Natürlich war ich zu Beginn der 90er-Jahre an Konzerten der deutschen Band Rosenstolz gewesen und hatte im Zusammenhang mit irgendwelchen Liebeskümmernissen die eine oder andere Kassette dünngehört, der plötzliche Tod der Sängerin AnNa R. war ein Schock. Und das Berliner Performer-Paar Eva und Adele war mir so oft an der Art Basel oder an Vernissagen begegnet, dass die Kunstwelt ohne die beiden kahlköpfigen Engel nur schwer vorstellbar ist. Und was ist «Goodbye Deutschland» ohne die unglückliche Currywurst-Verkäuferin Hasi!

