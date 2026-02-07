klar
DE | FR
burger
Leben
Kunst

Michelangelo-Zeichnung erzielt Auktionsrekord in New York

Diese winzige Michelangelo-Zeichnung wurde gerade für 27 Millionen Dollar verkauft

07.02.2026, 21:5707.02.2026, 21:57

Eine erst kürzlich entdeckte Zeichnung von Michelangelo ist bei einer Auktion von Christie’s in New York für 27,2 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) verkauft worden. Es handelt sich um eine nur wenige Zentimeter grosse Zeichnung eines Fusses, die als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle gilt. Der Preis ist ein Auktionsrekord für Michelangelo und lag rund 20-fach über dem Schätzpreis.

Michaelangelo
Diese Zeichnung wurde für 27,2 Millionen Dollar verkauft.Bild: Christie’s

Nach Angaben von Christie’s dauerte das Bietergefecht rund 45 Minuten. Der Schätzpreis hatte ursprünglich bei 1,5 bis 2 Millionen Dollar gelegen. Die Zeichnung war zuvor unbekannt und wurde von einer Spezialistin des Auktionshauses identifiziert, nachdem der Eigentümer ein Foto über ein Online-Bewertungsportal eingereicht hatte. Es ist die einzige bekannte Studie Michelangelos zur Decke der Sixtinischen Kapelle in Privatbesitz. Das Deckengemälde gehört zu seinen berühmtesten Werken überhaupt.

«In den mehr als 23 Jahren, die ich in dieser Branche tätig bin, hatte ich das Privileg, viele grossartige Momente im Bereich der Alten Meister zu erleben – doch der heutige übertraf sie alle», sagte Andrew Fletcher, globaler Leiter der Abteilung Alte Meister bei Christie’s, der das Höchstgebot im Auftrag seines Kunden abgab. «Dies war vermutlich die einzige Gelegenheit, die sich einem Sammler jemals bietet, eine Studie zu dem wohl grossartigsten Kunstwerk, das je geschaffen wurde, zu erwerben.»

Von den rund 600 erhaltenen Zeichnungen des Künstlers stehen nur etwa 50 im Zusammenhang mit dem Freskenzyklus im Vatikan. Der bisherige Rekord für einen bei einer Auktion erreichten Wert für eine Zeichnung Michelangelos lag bei 24,3 Millionen Dollar. Der Käufer der Fuss-Studie wurde nicht genannt. (sda/dpa)

Mehr zum Thema Kunst:

Kirchenkunst oder Provokation? Fresko zeigt Engel mit Gesicht von Giorgia Meloni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn aus Gegenständen des Alltags Miniatur-Kunst wird
1 / 47
Wenn aus Gegenständen des Alltags Miniatur-Kunst wird
Bild: Instagram/Desirée De León
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese niederländische Künstlerin zeichnet beidhändig – und beidfüssig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Draco Malfoy ist in China ein Glücksbringer – das steckt dahinter
In China ist dieses Jahr ein ungewöhnliches Maskottchen für das Mondneujahr aufgetaucht: der «Harry Potter»-Charakter Draco Malfoy.
Tom Felton spielt in der «Harry Potter»-Filmreihe den Antagonisten Draco Malfoy. Nun taucht sein Bild auch in etlichen chinesischen Haushalten auf und chinesische Onlinehändler verkaufen festliche Deko mit Dracos Gesicht darauf.
Zur Story