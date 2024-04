Das sind 6 der Fashion-Trends 2024 – sofern wir auf Mode-ExpertInnen hören wollen

Mehr «Leben»

Modetrends interessieren dich eh nicht? Weil du seit Jahren eh immer die gleiche Jeans und dasselbe Shirt trägst? Wir kennen dich, User. Trotzdem schauen wir gerne, was uns die Modeindustrie fürs Jahr 2024 paratgelegt hat.

Vom Grosspapi-Look bis zur nackten Haut: Die folgenden Trends sollen dieses Jahr der letzte Schrei sein.

Peach Fuzz

Die Farbe des Jahres nennt sich «Peach Fuzz» und ist ein zarter Pfirsich-Ton. Sie wird aber nicht nur an Kleidern getragen, sondern auch etwa als Lidschatten, an Fingernägeln oder Möbelstücken.

Sagt wer? Alle. Unter anderem aber die «Cosmopolitan» – die Fashion-Bibel – oder die Modeschöpfer, die ihre Kreationen an der Paris Fashion Week präsentierten.



Alexis Mabilles pfirsichfarbene Mode an der Fashion Week Paris am 23. Januar. Bild: keystone

Eclectic Grandpa

Also in etwa das, was dein Ur-Opi früher im Schaukelstuhl getragen hat. Gestrickte Pullunder, gemusterte Boxershorts, aber auch massgeschneiderte Anzüge machen sich beim Grosspapi-Trend besonders gut, sagt unter anderem die «Vogue».



Er beherrscht den hippen Grandpa-Look eigentlich perfekt: Harry Styles. Bild: instagram

Tiktok zeigt dir im Video, wie's geht:

Animal Prints

... feiern ein Comeback? Oder waren sie gar nie weg?



¯\_(ツ)_/¯



Egal, ob Schlangen-, Tiger-, Zebra-, Leoparden- oder Giraffen-Print: Hauptsache, du trägst dieses Jahr (unechtes!) Tier an deinem Körper. So will es zumindest die Modeindustrie.



Vor allem der Leo-Print dürfte dieses Jahr vermehrt zu sehen sein. Wie bei der Dolce-&-Gabbana-Fashion-Show im vergangenen September in Mailand.

Bild: keystone

Neckisches

Ein Model präsentiert im Februar an der Fashion Week in Madrid das freizügige Werk von Designerin Pilar Dalbat. Bild: keystone

«Es wimmelt in der Mode nur so von Fetisch-Elementen», sagt Carl Tillessen, Trendanalyst vom Deutschen Mode-Institut, gegenüber T-Online. «Die Laufstege sind bevölkert von Bad Boys und Bad Girls. Wir sehnen uns nach Zügellosigkeit, brauchen Ventile, wollen ausbrechen, uns ausleben ... Und das kommt in der Mode zum Ausdruck.»

Okay, gut. Also wild und sexy soll es sein.

Besonders transparente Stoffe oder Netzkleider sind in diesem Jahr wieder in Mode, wie man kürzlich bei den Grammy-Verleihungen sehen konnte.

Miley Cyrus war bei den Grammys quasi ... nackt. Bild: keystone

SZA mit ein bisschen mehr Stoff bei den Grammys am 4. Februar. Bild: keystone

Dakota Johnson bei der Filmpremiere von «Madame Web», am 12. Februar in Los Angeles. Bild: keystone

Auffällige Sonnenbrillen

Retro, übergross, oder am besten retro UND übergross in einem. Wer dieses Jahr besonders cool sein will, trägt keine diskrete Sonnenbrille.

Wie Pharell Williams.

Bild: pharrell

Oder dieses Model hier, auf dem Laufsteg der Paris Fashion Week. Bild: keystone

Oder hier: eine bebrillte J.Lo. Jennifer Lopez bei der Schiaparelli's Haute Couture Show, Mitte Januar in Paris. Bild: keystone

No-Pants-Look

Tatsächlich handelt es sich beim No-Pants-Look – bei dem buchstäblich die Hose weggelassen wird – um einen Trend, den wir aktuell vor allem an amerikanischen Promi-Damen zu sehen bekommen.

Hosenlos durch die Nacht: Megan Fox

Aber wer weiss: Vielleicht geht unser aller Traum in Erfüllung, und wir werden bald auch ohne Lockdown keine Hosen mehr zur Arbeit anziehen müssen.

(sim)

PS: Noch ein Trend , den wir dieses Jahr sehen werden:

«Mob Wife Aesthetic»: Wieso wir uns jetzt wie Mafia-Frauen anziehen.