Von Spikes bis Strähnchen: 19 legendäre Haargel-Looks der 90er & 2000er

Haargel-Frisuren in den 90ern und 2000ern
Haargel war früher sooo cool!Bild: reddit/pinterest

Eine Ode ans Haargel (aber mit Mahnfinger!) – in 19 klebrigen Retro-Bildern

Das beste Haargel wurde gekürt. Für uns kann es allerdings nur eines geben! Hach, ... und schon schwelgen wir in Erinnerungen.
02.10.2025, 06:0602.10.2025, 06:06
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

SRFs «Kassensturz» hat in seiner vergangenen Sendung sämtliche Haargels unter die Lupe genommen: Fünf Testpersonen prüften zwölf Produkte – bewertet wurden Handhabung, Styling-Ergebnis, Haltbarkeit, Rückstände, mögliche allergene Duftstoffe, pipapo, ... Nachzulesen hier:

Kassensturz testet die besten Haargels – es gibt einen klaren Sieger

So, und nun, da wir wissen, welches Klebemittel unsere Frise am besten zusammenpappt, drängt sich uns unweigerlich die Frage auf, und das meinen wir keinesfalls despektierlich: Wer benutzt heute eigentlich noch Haargel?

Wer?
An dieser Umfrage haben insgesamt 284 Personen teilgenommen

Es gab eine Zeit, in der das Gel aus der Populärkultur nicht wegzudenken war. Gerade Mitte der Neunziger war der Wet Hair Look auf allen Köpfen der angesagtesten Teenie-Idole zu sehen.

Picture dated September 25, 1998 of Manchester United soccer star David Beckham, left, and Victoria Adams, the &quot;Posh Spice&quot; of the British all-girls band &quot;Spice Girls&quot;, taken last ...
Feucht und klebrig: David Beckham und Victoria damals-noch-Adams bei einer Modeschau 1998.Bild: EPA PA

Fast noch wichtiger war Mitte bis Ende Neunziger das Spiky Hair, in der Schweiz würde man dazu Igeli-Frisur sagen, und manch ein Schweizer um die Midlife-Crisis herum trägt das teils spärlich behaarte Igeli noch heute auf dem Haupt (das wäre nun der Moment der Warnung ☝🏻).

Spiky Hair: Igeli Frisur
Die Igeli-Frisur hat bei manchem bis heute überlebt.Bild: x

Und die Damen? Frauen trugen entweder auch Igeli oder setzten etwa bei Hochsteckfrisuren feine, klebrige Akzente.

Gel Haare 90s Mandy Moore
Teenie-Crush Mandy Moore mit trendy Haarpracht.Bild: pinterest

Und dann gab es da noch jene Haarkunst, auf die wir nicht näher eingehen wollen:

Kate Gosselin aka Karen mit peppigem Haar
US-Reality-Star Kate Gosselin wurde mit ihrer peppigen Frisur zum «Karen»-Meme.Bild: pinterest

Aber wo waren wir stehengeblieben? Bei den stehengebliebenen Haaren – inzwischen in den frühen 2000ern.

Damals, als die Stacheln nur noch getoppt werden konnten, wenn die Spitzen blondiert wurden (sogenannte Frosted Tips). Bei krausem Haar, wie etwa bei Justin Timberlake, führte das wiederum dazu, dass die Mähne nun mehr trockenen Fertig-Ramen glich.

Justin Timberlake ramen Haare 90er
Justin Timberlakes Ramen-Bedingungen.Bild: reddit

Summa summarum: Haargel überall! Nehmen wir uns einen Moment Zeit und schwelgen in Erinnerungen, an eine Zeit, in der man sich künstlerische Frisuren gegelt hatte, ohne danach irgendwo ein Foto davon zu posten.

So viel Gel! So cool!

Gegelte Haare 90er 2000er
Bild: pinterest

Auch auf den ersten Selfies, Anfang der 2000er, waren Igeli-Haare zu sehen.

Bild
bild: imgur

Alicia Silverstone mit fetzig-stacheligen Strähnchen.

Alicia Silverstone Haare 90s
Bild: reddit

In «American Pie» verlustierte er sich an einem warmen Apfelkuchen, in «Boys and Girls» trug Jason Biggs die blondierte Igeli-Frisur schlechthin.

Jason Biggs 90s Igeli-Frisur
Bild: reddit

Als das Leben noch in Ordnung war: Brad Pitt und Jennifer Aniston (mit Gel-Haaren) bei den Emmy Awards 1999.

Sept. 12, 1999 - 51ST ANNUAL EMMY AWARDS, .SHRINE AUDITORIUM,LOS ANGELES, CA 9/12/99.BRAD PITT AND JENNIFER ANISTON Hollywood USA - ZUMAg49_ 19990912_pj1_g107_420 Copyright: xNinaxPrommerx
Bild: www.imago-images.de

Etwas ranzoomen, bitte ...

Sept. 12, 1999 - 51ST ANNUAL EMMY AWARDS, .SHRINE AUDITORIUM,LOS ANGELES, CA 9/12/99.BRAD PITT AND JENNIFER ANISTON Hollywood USA - ZUMAg49_ 19990912_pj1_g107_420 Copyright: xNinaxPrommerx
Bild: www.imago-images.de

Hat da jemand Gel-Frise gesagt? Robbie Williams ist ganz Ohr.

English singer Robbie Williams performs during the MTV European Music Awards in Barcelona&#039;s Sant Jordi palace, Spain, Thursday, November 14, 2002. (KEYSTONE/AP Photo/POOL/Denis Doyle)
Bild: AP

Igeliger geht immer: Blink 182 an den Billboard Music Awards 1999.

Blink 182 at the 1999 Billboard Music Awards Copyright: x FAMOUSx 04409431
Bild: www.imago-images.de

Oder hier: die krassen Spitzbuben von Good Charlotte.

Benji Madden, left and Joel Madden of the band &quot;Good Charlotte&quot; arrive on the white carpet of the 2005 MTV Video Music Awards Sunday, Aug. 28, 2005 at the American Airlines Arena in Miami. ( ...
Bild: AP

Ein kecker (junger) Leonardo DiCaprio Ende Neunziger:

Leonardo DiCaprio 90s
Bild: tumblr

Auch in Europa waren Gel-Haare peppig, wie hier die Boys von Modern Talking 1999 zeigen.

GROUPE MODERN TALKING A LA VEILLE DES WORLD MUSIC AWARDS 1999 LES ARTISTES SE SONT PRESENTES A LA PRESSE A MONACO PLAN AMERICAIN *** Gruppe MODERN TALKING A DIE VIGILLE DES WORLD MUSIC AWARDS 1999 sie ...
Bild: www.imago-images.de

Pink hat in ihrer beruflichen Laufbahn wohl einige Tuben Gel verbraucht.

Pink poses for photographers with her award for Best Female Video for Get The Party Started during the MTV Video Music Awards at New York&#039;s Radio City Music Hall Thursday, August 29, 2002. (KEYST ...
Bild: AP

Noch einmal Victoria Beckham, weil die Frise im Jahr 2000 so steil war.

Spice Girl Victoria Beckham, photo taken March 5, 2000, is estimated to be the richest of all the Spice Girls at dlrs 25.5 million, followed by Mel C, which is worth dlrs 22.5 million. (AP Photo/Phil ...
Bild: AP FILES

Gel ist geil: Halle Berry und Pierce Brosnan am Set von «Die Another Day» 2002.

Die beiden Hauptdarsteller des neuen James Bond Films &#039;Stirb an einem anderen Tag&#039; Halle Berry, links, und Pierce Brosnan geniessen einen drehfreien Moment in Cadiz, Spanien. Das neue Abente ...
Bild: AP FOX

Früher war es irgendwie cool, wenn Haare fettig aussahen. Wie hier bei Paris Hilton Anfang der 2000er.

Paris Hilton haare
Bild: pinterest

Bonus:

«Mary» 1998, ohne Gel.

Ohne Gel: Marys Frisur in «Verrückt nach Mary»
Bild: 20th Century Fox

Und nun möchtest du natürlich wissen, welches Haargel die Millennials geprägt hat, richtig? Hier kommt das subjektiv absolut beste Haargel von damals.

Tippe aufs Bild:

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Du kannst es schon riechen, oder? Mmmmhh!

Mehr Freude aus der Vergangenheit:

30 Gründe, warum wir die 2000er vermissen

Oder hier, ein Video:

Video: watson
