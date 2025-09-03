sonnig24°
Max Herre sagt Konzert in Basel aus gesundheitlichen Gründen ab

ARCHIV - 22.10.2019, Berlin: Max Herre, deutscher Rapper, Singer-Songwriter und Musikproduzent, aufgenommen w
Das Konzert von Max Herre an der Baloise Session in Basel ist aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.Bild: DPA

Max Herre sagt Konzert in Basel aus gesundheitlichen Gründen ab

03.09.2025, 12:5603.09.2025, 13:49
Das Konzert von Max Herre an der Baloise Session in Basel ist aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Dies teilte die Festivalleitung am Mittwoch mit. Der deutsche Rapper hätte am 28. Oktober zusammen mit seiner Frau, der Soulsängerin Joy Denalane, auftreten sollen.

Die Baloise Session sucht nun einen neuen Act, der an jenem Abend als zweiter Headliner neben der Schweizer Band Dabu Fantastic auftreten soll. Der Konzertabend wird somit trotzdem stattfinden und die Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten, wie es im Communiqué heisst. Das Festivalteam wünsche Max Herre schnelle und gute Besserung.

Herre wird alle Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen, wie er am Mittwoch auf seinem Instagram-Profil mitteilte. Sein Arzt habe ihm deutlich gemacht, wie wichtig es sei, in seiner aktuellen mentalen Verfassung ein Pause einzulegen, «um wieder zu Kräften zu kommen», schrieb der Musiker.

Das Künstler-Paar Max Herre und Joy Denalane war erst gerade im Juli in der Schweiz live zu hören. Die beiden traten am Gurten-Festival auf. Herre erlangte in den 1990er-Jahren mit der Band Freundeskreis Bekanntheit.

Die Baloise Session findet vom 17. Oktober bis 6. November in der Eventhalle der Messe Basel statt. (sda)

