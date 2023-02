Das sind die 10 erfolgreichsten Netflix-Filme

Das sind die Top 10 Filme auf Netflix

Während Serien ganz klar die Charts von Netflix dominieren, bringt der Streamingdienst-Anbieter immer wieder auch mal Filme heraus, die durch die Decke gehen. Das neuste Beispiel: «Glass Onion», die Fortsetzung zum Krimi-Film «Knives Out». Obwohl der Film erst Ende 2022 herauskam, schafft er es auf Platz 4 der Netflix-Film-Charts.

Anzahl geschaute Stunden Netflix gibt keine Zahlen heraus, wie viele Leute effektiv einen Film geschaut haben, sondern veröffentlicht nur die Anzahl geschaute Stunden. Dies kann allerdings dazu führen, dass ein langer Film weiter oben auf der Rangliste erscheint.

Einen Grund mehr, uns mit den besten Filmen zu beschäftigen. Hier kommen die 10 erfolgreichsten Filme von Netflix:

«The Irishman» (2019)

Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci spielen die Hauptrollen in diesem Film über das organisierte Verbrechen im 20. Jahrhundert in Amerika. «The Irishman» wird aus Sicht von Frank Sheeran erzählt, einem Veteranen des Zweiten Weltkriegs, der als Drogendealer und Auftragsmörder tätig war.

Geschaute Stunden: 214,5 Millionen

«The Unforgivable» (2021)

Bild: Kimberley French/Netflix

Ruth Slater (wird von Sandra Bullock gespielt) kehrt nach einem Gefängnisaufenthalt für ein Gewaltverbrechen in die Gesellschaft zurück und wird in ihrem Heimatort mit tiefer Ablehnung konfrontiert. Ihre einzige Hoffnung ist die Suche nach ihrer jüngeren Schwester.

Geschaute Stunden: 214,7 Millionen

«Purple Hearts» (2022)

Bild: netflix

Die erfolglose Sängerin Cassie (gespielt von Sofia Carson) und der Marinesoldat Luke (gespielt von Nicholas Galitzine) sind grundverschieden, aber beschliessen, wegen der Sozialleistungen des Militärs zu heiraten. Während sie vorgeben, ein glückliches Paar zu sein, passiert eine Tragödie, die ihr ganzes Leben verändert.

Geschaute Stunden: 228,6 Millionen

«Extraction» (2020)

Bild: netflix

Söldner Tyler Rake (wird von Chris Hemsworth gespielt) hat nichts mehr zu verlieren und nimmt deshalb illegale Aufträge an. In seinem neusten muss er einen inhaftierten Gangsterboss aus dem Gefängnis befreien.

Geschaute Stunden: 231,3 Millionen

«The Adam Project» (2022)

Bild: netflix

Ryan Reynolds spielt in «The Adam Project» einen Piloten, der in der Zeit reisen kann. Er reist in die Vergangenheit, um mit seinem jüngeren Ich und seinem Vater die Welt zu retten.

Geschaute Stunden: 233,1 Millionen

«The Gray Man» (2022)

Bild: netflix

Gentry (wird von Ryan Gosling gespielt) ist einer der fähigsten CIA-Agenten. Als er ein Geheimnis entdeckt, setzt ein ehemaliger psychopathischer Kollege (wird von Chris Evans gespielt) ein Kopfgeld auf ihn aus.

Geschaute Stunden: 253,8 Millionen

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» (2022)

Bild: keystone

Detektiv Benoit Blanc (wird von Daniel Craig gespielt) wird auf ein Luxusanwesen auf einer Privatinsel für ein Krimidinner eingeladen. Er kennt niemanden von den Anwesenden, die alle alte Freunde sind, und weiss auch nicht so recht, warum er überhaupt eingeladen wurde. Doch dann wird eine Leiche gefunden und jeder könnte der potenzielle Mörder sein. Es liegt an Blanc, die Wahrheit aufzudecken.

Geschaute Stunden: 273,2 Millionen

«Bird Box» (2018)

Bild: netflix

Die Bevölkerung wird von einem Wahn befallen und niemand weiss genau, was vor sich geht. Eines ist aber sicher: Wer ihm verfällt, begeht Suizid. Malories (wird von Sandra Bullock gespielt) Leben gerät aus den Fugen und sie beschliesst, mit ihren zwei Kindern eine gefährliche Reise anzutreten, bei der alle drei konstant die Augen verbunden haben müssen, um zu einem sicheren Zufluchtsort zu fliehen.

Geschaute Stunden: 282 Millionen

«Don't Look Up» (2021)

Bild: niko tavernise/netflix

In «Don't Look Up» spielen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zwei Wissenschaftler, die die Welt vor einem Meteoriten, der Kurs auf die Erde nimmt, zu warnen versuchen. Doch niemand hört ihnen zu.

Geschaute Stunden: 359,7 Millionen

«Red Notice» (2021)

Bild: frank masi/ netflix

Ein FBI-Profiler (gespielt von Dwayne Johnson) tut sich mit einem BetrĂĽger (gespielt von Ryan Reynolds) zusammen, um die meistgesuchte Kunstdiebin der Welt (gespielt von Gal Gadot) zu fassen und es kommt zu einer Verfolgungsjagd rund um den Planeten.

Geschaute Stunden: 364 Millionen

(cmu)

