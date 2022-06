People-News

Haben sich Shakira und Piqué getrennt? Die Beweise dafür sind «erdrückend»

Die spanischen Medien sind in Aufruhr. Grund dafür sind Gerüchte, dass sich Barca-Kicker Gerard Piqué und Popstar Shakira getrennt haben. Das Traumpaar stiess 2010 bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika aufeinander. Sie sang den WM-Song «Waka Waka», er gewann mit Spanien den WM-Titel. Einen passenderen Start für die Beziehung kann man sich eigentlich nicht vorstellen. In der Zwischenzeit zeugten die beiden zwei Kinder.

Doch nun soll alles vorbei sein, mutmassen zumindest die spanischen Medien. Die Beweise sind dabei so vielfältig, dass wir sie dir in aufzählender Form präsentieren müssen:

Piqué wurde in seiner alten Wohnung gesichtet

Da reicht auch einmal Durchatmen nichts: die Beziehung zwischen Gerard Piqué und Shakira soll in Trümmern liegen. Bild: keystone

Eigentlich wohnt das Paar gemeinsam in einem luxuriösen Haus in Esplugues de Llobregat – also etwas ausserhalb Barcelonas. Dahin kehrte der Fussballer aber nicht jeden Abend zurück. Piqué wurde in der Gegend seiner alten Wohnung in der Nähe des Stadions gesichtet. Dies schreibt «El Periódico» unter Berufung auf einige Nachbarn.

Er ist häufig in einer jungen Gruppe unterwegs

Piqué kommt also ab und zu nicht nach Hause. Das alleine sei noch kein Beweis, wie auch die spanische Zeitung einräumt. Es komme aber noch dicker: «Vor allem die nächtlichen Ausflüge von ‹Geri› als Teil der jungen Freundesgruppe seines Schützlings Riqui Puig, verleiht dem Thema eine gewisse Unsicherheit», schreibt der Journalist. Es gebe Leute, die denken, Shakira sei unzufrieden mit dem Ausgehverhalten Piqués.

Auf Instagram bleibt nichts verborgen

Die Gerüchte zur Wohnung und zum Ausgang – das alles scheint doch noch etwas vage. Doch zum Glück gibt es Social Media, wo alle Probleme von Liebespärchen schonungslos aufgedeckt werden können. Denn das letzte gemeinsame Foto hat die Sängerin am Valentinstag im Februar gepostet. Seither erfährt Piqué keine Instagram-Liebe mehr von Shakira.

Shakiras neuer Song

Und wo könnte sich die Sängerin über ihr Liebesdrama besser ausdrücken als in ihren Songs? In diesem Jahr veröffentlichte die 45-Jährige den Track «Te felicito», in dem unter anderem diese Songzeile zu finden ist:

«Um dich zu vervollständigen, wurde ich in Stücke gebrochen, sie haben mich gewarnt, aber ich habe nicht darauf geachtet. Ich habe erkannt, dass deine Aussage falsch ist, und das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sag mir nicht, dass es dir leidtut. Das scheint aufrichtig zu sein, aber ich kenne dich gut und weiss, dass du lügst.»

Er kehrt nicht nach Hause zurück, geht mit jungen Freunden aus, sie postet keine Fotos mehr und schmachtet in ihren Liedern – für die Fangemeinde ist klar: Piqué betrügt Shakira. Man wartet nur noch auf die öffentliche Bestätigung durch einen der beiden Beteiligten selbst, denn diese schweigen bislang eisern.

Der Song im Original Video: YouTube/shakiraVEVO

Henry Cavill soll bereits in den Startlöchern sein

Zu allem Überfluss kriegt Piqué in dieser Krisenzeit auch noch die ärgste Konkurrenz: Superman Henry Cavill ist ebenfalls single und hat sich bereits seit längerem in die Sängerin verkuckt, wie dieser Videobeweis zeigt:

Es wäre zumindest ein hübsches Trostpflaster für eine Sängerin, die sich gerade inmitten eines Strafprozesses wegen Steuerbetrug in Millionenhöhe verantworten muss. (leo)