Bella Thorne wird am Filmset mit einem Heiratsantrag überrascht



Bella Thorne wird während der Dreharbeiten mit Heiratsantrag überrascht

Die Schauspielerin Bella Thorne und der Musiker Benjamin Mascolo stehen gerade gemeinsam für die Teenie-Romanze «Time Is Up» vor der Kamera. Zu einerromantischen Liebesszene kam es nun auch hinter der Kamera. Mascola hat Thorne einen aussergewöhnlichen Heiratsantrag gemacht.

«She said YES!» verkündet der Benjamin Mascolo zu einer Reihe an Fotos, die ihn und seine Freundin Bella Thorne kurz nach dem Antrag auf Instagram zeigen. In seiner Instagram-Story erzählte der 27-jährige Musiker von seinem aussergewöhnlichen und total unvorhersehbaren Antrag.

Die beiden stehen derzeit gemeinsam in Rom für den Film «Time Is Up» vor der Kamera. Und genau da kam es zum Antrag. Mascolo soll Thorne auf die Rückseite ihres Drehbuchs einen Liebesantrag geschrieben haben. Die 23-jährige Schauspielerin ist dann auf den Antrag aufmerksam geworden, als sie mit dem Regisseur den Text durchging.

Der italienische Popstar (Dove e Quando) erzählt seinen Fans auch, wie sich das Paar kennengelernt hat. Die Schauspielerin (The Babysitter) soll vor gut zwei Jahren auf ein Bild von ihm mit einem Einhorn-Emoji kommentiert haben.

Auch Thorne hat auf ihrem Instagram-Account Stellung zum Antrag genommen. In ihrer Story hält sie ihren riesigen Diamentenring in die Kamera und schreibt: «Er weiss genau, was mein Geschmack ist».

Des Weiteren entschuldigt sie sich bei ihren Fans. «Danke an alle, die mir gratuliert haben. Es ist schwierig, allen zu antworten. Ich bin keine ‹Bitch›, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber Ich liebe auch alle.» (cst)

