People-News

«Bring mir meinen Sex Honig» – Ehemalige Assistentin wirft Ye Missbrauch vor

Mehr «Leben»

Es ist nicht die erste Mitarbeiterklage, mit der sich Ye (ehemals Kanye West) konfrontiert sieht. Bild: keystone

Yes ehemalige Assistentin beschuldigt den Rapper, sie bei einer Veranstaltung, die vom Rapper Sean Combs aka «P. Diddy» mitorganisiert wurde, unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Diese Woche hat sie eine bereits bestehende Klage dahingehend ergänzt.

Darin berichtet Lauren Pisciotta, dass ihr während einer Studio-Session in Santa Monica, Kalifornien, die von Ye (ehemals Kanye West) und Combs mitveranstaltet wurde, wahrscheinlich gespikte Getränke angeboten worden seien. Denn nach ein paar Schlücken, erinnert sich Pisciotta, habe sie sich «desorientiert» gefühlt.

Als sie in einen veränderten und stark beeinträchtigten Zustand geriet, hatte sie das Gefühl, weniger Kontrolle über ihren Körper und ihre Sprache zu haben, heisst es in der Klage weiter, die unter anderem der «Washington Post» vorliegt. Das sei das Letzte gewesen, woran sie sich in dieser Nacht erinnert habe, so Pisciotta, bevor sie am nächsten Tag aufgewacht sei und sich «körperlich krank und verwirrt» gefühlt habe.

Jahre später erst davon erfahren

Jahre später, nachdem Ye sie gefeuert hatte, erfuhr sie, dass sie sexuell missbraucht worden war, heisst es in der Klage. Demnach soll Yes frühere Frau gesagt haben, dass Ye und Pisciotta «intim» gewesen seien, während Ye verheiratet war. Als Pisciotta fragte, ob sie ihrer Ex-Frau eine Nachricht schicken könne, um ihr mitzuteilen, dass dies nicht stimme, soll Ye geantwortet haben: «Wir haben einmal ein bisschen rumgemacht», bevor er sie an die Nacht in Santa Monica erinnerte.

Die Anschuldigungen wurden am Dienstag zu Pisciotas Klage hinzugefügt, die sie bereits im Juni eingereicht hatte und in der sie Ye und mehrere Yeezy-Abteilungen unter anderem der ungerechtfertigten Kündigung, der sexuellen Belästigung, eines feindseligen Arbeitsumfelds und nicht gezahlter Löhne beschuldigt.

«Umarmungen» als Code für mehr

Pisciotta war von Juli 2021 bis Oktober 2022 Yes Assistentin und spätere Stabschefin. Ihr wurde eine Gehaltserhöhung von 3 Millionen Dollar auf ihr 1-Million-Dollar-Gehalt versprochen, als sie in die neue Position befördert wurde. Diese erhielt sie aber nie, sagt sie. Etwa einen Monat später soll sie gefeuert worden sein und im Zuge dessen eine Abfindung von 3 Millionen Dollar – nicht aber der ausstehende Lohn – erhalten haben.

Während ihrer gesamten Beschäftigung, so behauptet sie, war sie Gegenstand Gespräche und Textnachrichten von Ye darüber, mit wem er Sex hatte oder haben wollte – einschliesslich ihr selbst.

Ye soll sie und andere weibliche Yeezy-Mitarbeiterinnen um «Umarmungen» gebeten haben, was in der Klage als Code für ihn beschrieben wurde, um ihre Körper zu betasten und zu befummeln. In einem Fall, sagt sie, habe Ye sie gezwungen, an ihrem Geburtstag von Los Angeles zu ihm nach New York zu fliegen. Als sie in seinem Hotelzimmer ankam, habe er sie «umarmt». Laut der Klage bestand der Künstler offenbar darauf, dass sie ihm seinen «Sex Honey» bringt, einen speziellen Honig zur Steigerung der Potenz, den er vor sexuellen Begegnungen, einschließlich «Sex-Partys», verlangte.

Als sie Yes Einladungen zum Sex ablehnte, behauptet sie, habe er ihr «falsche Angebote für einen Maybach, Lamborghini, Hermès Birkin Handtaschen, Uhren, Erhöhungen und mehr» gemacht, um sie zu verführen und zu ermutigen, seinen sexuellen Avancen und seinem Wunsch, sie zu «haben», nachzugeben.

Auf eine Anfrage von «People» zu den neuen Vorwürfen hat sich Ye dem Magazin zufolge bislang nicht geäussert. Der Rapper stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt mehrerer Mitarbeiterbeschwerden.