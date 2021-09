People-News

Megan Fox, Kim oder Kourtney Kardashian – wer füttert hier wen?

Kim Kardashian ist zurück. Ah, nein, doch nicht. Dafür ihre Doppelgängerinnen. Erkennst du sie?

Megan Fox und Kourtney Kardashian sind seit neuem Busenfreundinnen. Vor wenigen Tagen haben die beiden mit ihren Rocker-Freunden Machine Gun Kelly und Travis Barker auf der Toilette bei den MTV-Awards geschmust.

Nun beissen die beiden leicht bekleidet offensichtlich nicht in den sauren Apfel.

Beissen sie überhaupt in den Apfel? Oder berühren die beiden den Apfel nur mit den Lippen? Bissspuren sind keine zu sehen.

bild: instagram/kourtneykardash

Naja, egal. Die grössere Frage ist doch: Wer ist eigentlich wer? Abgesehen von der Grösse und der Haarlänge sehen die beiden praktisch gleich aus. Auch beim Kirschenfüttern kann man die zwei kaum unterscheiden.

Kannst du die beiden auseinander halten?

Hier eine kleine Hilfe:

Das ist Megan: bild: twitter

Und das Kourtney: bild: twitter

Das ist Megan: bild: twitter

Und das Kourtney: bild: twitter

Das ist Megan: bild: twitter

Und das Kourtney: bild: twitter

Okay, das war vermutlich keine grosse Hilfe. Du darfst trotzdem raten:

Wer ist wer? Megan ist rechts, Kourtney links. Megan ist links, Kourtney rechts. Megan? Ist das nicht Kim Kardashian?

Die Auflösung: Megan links, Kourtney rechts. bild: instragram

Kim Kardashian ist es für einmal nicht. Sie hält sich vermutlich noch immer verdeckt. Wir erinnern uns:

Aber trotzdem dreht sich der so ganz indirekte Beitrag um Kim. Also ja, so ein bisschen zumindest.

Und zwar um ihre Unterwäsche «Skims». Dafür lassen die Zwillinge Megan und Kims Schwester Kourtney ihre Hüllen fallen und brechen mit ihren erotischen Aufnahmen über Nacht kurz das Internet.

Eines der Bilder ist überraschend bereits knapp 4 Millionen Mal geherzt worden.

(cst)