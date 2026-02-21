bedeckt
DE | FR
burger
Leben
People-News

Pop-Art-Künstler Peter Stämpfli ist tot

People-News

Berner Pop-Art-Künstler Peter Stämpfli stirbt mit 88 Jahren

21.02.2026, 14:3421.02.2026, 14:34

Der Berner Künstler Peter Stämpfli ist am Freitag im Alter von 88 Jahren verstorben. Das teilte seine Pariser Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois mit.

Der 1937 in Deisswil BE geborene Künstler war insbesondere für seine Arbeiten mit Autoreifen bekannt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag schrieb. Stämpfli bildete sich an der Kunstgewerbeschule Biel aus und begann in den 1960er-Jahren in zahlreichen Galerien auszustellen. 1959 verliess er die Schweiz in Richtung Frankreich und wohnte später immer wieder in diesem Land.

Portrait of Peter Stampfli artist 2018 Renaud MONFOURNY/Leextra RECORD DATE NOT STATED *** Portrait of Peter Stampfli artist 2018 Renaud MONFOURNY Leextra RECORD DATE NOT STATED PUBLICATIONxNOTxINxFRA ...
Der Berner Künstler Peter Stämpfli.Bild: www.imago-images.de

Im Laufe der Jahre wurden seine Werke in die Sammlungen des Museum of Modern Art (MoMA) in New York und des Centre Pompidou in Paris aufgenommen. «Was mich auszeichnete, war der Wunsch, das Objekt vor einem weissen Hintergrund zu isolieren. Es aus seiner Geschichte, aus seinem Kontext zu lösen», erklärte er 2018 anlässlich einer Ausstellung in der Galerie Vallois.

Swiss Artist Peter Staempfli displayed during the press preview of the exhibition Swiss Pop in the art house in Aarau, Switzerland, Wednesday, May 04. 2017. The special exhibition Swiss Pop Art presen ...
Ein Werk von Stämpfli 2017 im Kunsthaus Aarau.Bild: KEYSTONE

Stämpfli widmete sich neben der Bildhauerei auch dem Filmemachen, insbesondere dem Drehen von Kurzfilmen. Laut dem SIKART-Lexikon zur Kunst in der Schweiz gehört Stämpfli jener Künstlergeneration an, die einerseits mit der Pop Art, anderseits mit der Minimal Art und Konzeptkunst eng verbunden ist. Doch bei allen Gemeinsamkeitensei es offensichtlich, dass Stämpfli in keiner dieser Kunstrichtungen heimisch sei, sich vielmehr in einem Grenzbereich bewege, in dem er seine Vorstellungen von Objekt, Struktur und Raum entfaltet.

1967 vertrat Stämpfli die Schweiz an der 9. Biennale von São Paulo in Brasilien und 1970 an der 35. Biennale von Venedig. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen
1 / 67
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier schauen wir auf ihn und viele andere zurück: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford, den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den französischen Superstar Brigitte Bardot, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder die so verdienstvolle Primatenforscherin Jane Goodall.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese niederländische Künstlerin zeichnet beidhändig – und beidfüssig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Essenslieferdienst Smood stellt Betrieb per Ende April ein
Der zur Migros gehörende Essenslieferdienst Smood stellt seinen Betrieb definitiv ein, und zwar per Ende April. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens habe sich keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für eine Weiterführung gefunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sind über 400 Stellen.
Zur Story