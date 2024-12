An seiner Weihnachtsshow bat der Rapper mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Bühne. Besonders einer Zwölfjährigen dürfte der Auftritt in Erinnerung bleiben. Bild: screenshot youtube

Sido mobbt an Weihnachts-Show Kind von der Bühne – nun hagelt es Kritik

Aufregung um eine Aktion des Berliner Rappers Sido. Bei einem Konzert hat er eine Zwölfjährige auf die Bühne geholt und ein Weihnachtslied singen lassen. Mit ihrer Leistung war er aber nicht zufrieden – und verwehrte ihr deshalb ein Geschenk.

Yannick von Eisenhart Rothe / t-online

Dass Stars Fans bei Konzerten auf die Bühne holen, um mit ihnen zu singen, ist keine Seltenheit. Dass sich die Stars dann aber negativ über die Gesangsperformance ihrer Fans auslassen, dürfte eher seltener vorkommen. Insbesondere, wenn es sich bei dem Fan noch um ein Kind handelt.

Genau so passiert ist es aber beim Weihnachtskonzert des Rappers Sido in der Berliner Columbiahalle am Sonntag. Es war die letzte von insgesamt elf Weihnachtsshows, die der Rapper gemeinsam mit vielen Gästen in diesem Jahr in der Hauptstadt spielte.

Schon relativ zu Beginn des Konzerts kündigte Sido an, dass es heute Geschenke für Fans gebe. Dafür müsse man aber singen. Und er warnte: «Ich bin streng. Ich habe meinen Runtertret-Fuss und der ist warm.» Dazu machte er Tretbewegungen.

«Ist die ein bisschen kloppi?»: Mit dieser Aussage verabschiedet sich Sido von einer jungen Zuschauerin. Bild: screenshot youtube

Mädchen bekommt wegen ihrem Gesang kein Geschenk

Einige Zeit später holte Sido dann den ersten Fan auf die Bühne, ein zwölfjähriges, sichtlich aufgeregtes Mädchen. Das Kind sollte «Leise rieselt der Schnee» mit ihm singen. Im ersten Versuch sang das Mädchen zu schnell, woraufhin Sido unterbrach. An seinen Pianisten gerichtet sagte er: «Machst du da gerade Quatsch oder ist die ein bisschen kloppi?»

Im zweiten Anlauf klappte es etwas besser, aber nicht perfekt. Genervt fragt Sido das Mädchen, ob es das Lied überhaupt schon einmal gesungen habe. «Das war nämlich ganz schön scheisse.» Dafür kriege sie nichts von den Geschenken. Sie dürfe aber zum Merch-Stand gehen und sich dort zwei Sachen aussuchen. «Das war nicht gut genug.» Dann umarmte er das Mädchen, deutete eine Runtertret-Bewegung an und verabschiedete sie von der Bühne. Ein Junge, der direkt danach dran war, bekam als Geschenk ein paar Kopfhörer im Wert von mehreren Hundert Euro.

Nun hagelt es Kritik

Die Aktion des Rappers stösst in sozialen Medien auf Kritik. In einem Thread auf der Plattform «Reddit» sind viele erbost über Sidos Verhalten dem zwölfjährigen Mädchen gegenüber. «Schäm dich, Sido! Und entschuldige dich, wenn du ein wenig Anstand hast», schreibt ein Nutzer dort. Auf Twitter meint ein User: «Sido ist und bleibt eben ein sehr schlechter Mensch.»

Der Rapper habe das Mädchen mit der Aktion traumatisiert. Der Post dazu hat Hunderte Kommentare. Einzelne nehmen Sido zwar in Schutz, die Kritik überwiegt jedoch deutlich. Sido hat sich bisher nicht öffentlich zu der Situation geäussert.

Trennung von Georgina

Auch auf der privaten Ebene hat der deutsche Rapper eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Vor nur drei Wochen brauchte Georgina Stumpf ihre gemeinsame Tochter zur Welt. An einem Weihnachtskonzert von Sonntag in Berlin enthüllt Sido jedoch:

«Ich habe jetzt ein Kind zu Hause. Ich bin Single, aber da ist jetzt ein neues Kind.» Sido

(leo)

