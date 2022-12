Britney Spears zeigt sich oben ohne und will uns damit etwas sagen

«Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich so fett bin! Ich habe mich nie hübsch oder gut genug gefühlt», schrieb sie damals unter ein aufreizendes Bild.

Ob sich die beiden nun versöhnt haben, bleibt also offen. Genauso die Frage, warum sich Britney von Instagram verabschiedet hat.

Britney Spears leidet an unheilbarer Nervenkrankheit – und teilt dies tanzend mit

Die Frage kam nicht von ungefähr. Britney teilte vor einigen Tagen ein Bild von ihrer Schwester Jamie Lynn Spears, von der sie sich schon lange entfremdet hatte. «Es ist mein Geburtstag, aber du bist mein Herz, also denke ich an dich …», schrieb der Popstar unter das Bild ihrer Schwester.

Klar ist: Es ist nicht das erste Mal, dass Britney ihren Account deaktiviert. In den letzten fünf Monaten hat sich die zweifache Mutter gleich viermal zwischenzeitlich von Instagram verabschiedet.

Britney Spears nackt in der Badewanne – Fans sind in Sorge

Dies lässt bei Fans trotzdem die Alarmglocken läuten. Was ist mit ihr passiert? Warum tänzelt sie nicht mehr? Müssen wir uns Sorgen machen?

