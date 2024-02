People-News

Nach 18 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen heiratet zum dritten Mal

Seit 18 Jahren sind Dieter Bohlen und Carina Walz ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder. Verheiratet sind sie nicht – das wird sich aber bald ändern.

Agnes Wetzel / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

2006 lernten Dieter Bohlen und Carina Walz sich in einem Club auf Mallorca kennen. Seitdem gehen der Modern-Talking-Star und seine 30 Jahre jüngere Partnerin gemeinsam durchs Leben, im Laufe ihrer Beziehung bekamen sie eine Tochter und einen Sohn. In naher Zukunft steht der nächste Meilenstein an, kündigte der Musiker jetzt an.

Dieter Bohlen und seine Carina sind seit 18 Jahren ein Paar. Bild: www.imago-images.de

«Carina und ich werden heiraten», gab der DSDS-Juror jetzt bei der «Bild» bekannt. «Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich», so der Poptitan, der in wenigen Tagen 70 Jahre alt wird. Die Einladungen seien zwar noch nicht gedruckt, «aber dieses Datum kommt bald».

Ein «richtiger Antrag» fehlt noch

Ein wichtiger Punkt muss allerdings noch abgehakt werden, bevor die Hochzeit stattfinden kann. «Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate», warf Carina Walz ein.

Für Dieter Bohlen wäre es nicht die erste Ehe – im Optimalfall aber die letzte: «Ich bin ja ein gebranntes Kind, was das Heiraten betrifft, und möchte auf keinen Fall noch eine Ehe in den Sand setzen. Es wäre dann die dritte Ehe, und die muss bis zum Lebensende halten.» 1983 sagte er zum ersten Mal Ja, mit Erika Sauerland. 1989 zerbrach die Beziehung. 1996 heiratete er zum zweiten Mal. Die Ehe mit Verona Pooth, damals noch Feldbusch, hielt aber nur einen Monat.

Die Ehe von Bohlen mit Verona Pooth (damals Feldbusch) war von kurzer Dauer. Bild: Imago

In Bezug auf seine aktuelle Partnerin scheint Dieter Bohlen jedoch keine Zweifel zu haben. «Bei Carina bin ich mir da absolut sicher. Für mich würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Da bin ich ganz ehrlich.»