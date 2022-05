13 Promi-Paare, die sauglücklich sind (nicht wie Johnny Depp & Amber Heard)

Daniel Humm & Demi Moore

Er: Koch, 46

Sie: Schauspielerin, 59

Aus: Der Schweiz und Amerika

Zusammen seit: Kürzestem!

Kennengelernt: Keine Ahnung wie! Weil Liebe durch den Magen geht? Noch im März galt Daniel Humm, Schweizer Spitzenkoch mit dem am höchsten bewerteten Restaurant der USA, als liiert. Mit Laurene Powell Jobs, 56, der Witwe von Steve Jobs. Eineinhalb Jahre lang waren die beiden da zusammen. Und jetzt ist Demi Moore, die Legende selbst, seine neue grosse Liebe (auf dem Bild haben die beiden die Künstlerin Roni Horn in ihre Mitte genommen). Demi Moore war vor ihm unter anderem mit Bruce Willis und Ashton Kutcher zusammen. In der Sendung «Gredig direkt» erzählte Humm, dass die Liebe zu einem Hollywoodstar auch sehr einsam machen könne. In die Details wollte er nicht gehen.

Humm ist ein guter Mensch. Beim Covid-Ausbruch 2020, der New York besonders hart erwischte, verwandelte er sein Luxusrestaurant Eleven Madison Park in eine Gassenküche für Bedürftige und verteilte jeden Tag 3000 Portionen Essen.

Carey Mulligan & Marcus Mumford

Sie: Schauspielerin, 36

Er: Musiker, 35

Aus: England

Zusammen seit: 2011

Kennengelernt: Eine herzigere Geschichte gibt es kaum. 1997 – Carey ist 12, Marcus 10 – begegnen sich die beiden in einem christlichen Ferienlager und werden Brieffreunde. Mehr nicht. 2011 nimmt Jake Gyllenhaal seine gute Freundin Carey mit zu einem geheimen Konzert der Band Mumford & Sons in Nashville. Marcus Mumford ist der Frontmann. Und zwischen ihm und Carey stieben die Funken der Liebe. Wenige Tage danach besuchen die beiden ein geheimes Konzert von Arcade Fire in New York («geheime» Konzerte befeuern offensichtlich ihre Liebe). Nach vier Wochen ziehen sie zusammen, im Juli macht er ihr einen Heiratsantrag, sie drehen noch schnell miteinander den Coen-Brothers-Film «Inside Llewyn Davis», dann wird geheiratet. Die beiden sind Eltern von Evelyn und Wilfred Mumford.



Carey und Marcus 2021 bei den Oscars. Bild: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Robbie Williams & Ayda Field

Er: Sänger, 48

Sie: Schauspielerin, 42

Aus: England und Amerika

Zusammen seit: 2006

Kennengelernt: Es ist Nacht in Los Angeles. Robbie ist schwer drogensüchtig, hat eben noch mit seiner Dealerin Sex gehabt und sagt sich: «Ich will weder heiraten noch Kinder kriegen.» Er sagt sich das, weil ein Blind Date ansteht, ein Freund will ihn mit einer ihm unbekannten Ayda verkuppeln. Ayda ist irritiert: Robbies Villa ist stockdunkel, er selbst hat sich in ein Zimmer verkrochen. Doch dann sitzen sie nebeneinander auf dem Sofa und beide spüren: Hier ist mein Fürimmer. Die Energie ist crazy.

Aydas Mutter, Robbie und Ayda besuchen 2018 eine royale Hochzeit. Bild: IMAGO / i Images

Drei Jahre lang habe er sie schlecht behandelt, sagt er heute reuevoll. Dann – er hat sie gerade mal wieder verlassen – ist er im berüchtigten Hotel Chateau Marmont, dort, wo immer alle Stars sind, und labert Drew Barrymore und Cameron Diaz von dieser umwerfenden Frau vor, mit der er gerade Schluss gemacht hat. Cameron sagt: «Da ist noch lange nicht Schluss!» Und sie hat recht. 2010 heiraten die beiden, heute sind sie Eltern von drei Kindern und leben oft in ihrer 29-Millionen-Franken-Villa im Genfer Luxus-Vorort Vandœuvres.

Jennifer Lawrence & Cooke Maroney

Sie: Schauspielerin, 31

Er: Galerist, 37

Aus: Amerika

Zusammen seit: 2018

Kennengelernt: Eine Freundin von Lawrence verkuppelt die beiden ganz klassisch, und plötzlich ist für JLaw alles ganz einfach und klar. Sie hat weder von Ex Chris Martin (der sich 2022 gerade von Dakota Johnson getrennt hat, weil er Kinder wollte und sie nicht), noch von Ex Nicholas Hoult oder Ex Darren Aronofsky je einen Heiratsantrag bekommen, doch Maroney schenkt ihr einen dieser sündhaft teuren Ringe. Was er auch vermag. Maroney ist Sohn eines Kunsthändlers und besitzt selbst gut 25 Millionen Dollar, was nicht nichts ist, aber im Vergleich zu den 160 Millionen von JLaw schon wenig.

Der Mann mit den niedergeschlagenen Augen hinter JLaw ist ihr Gatte. Bild: IMAGO / ZUMA Press

Ach ja, zivil geheiratet haben die beiden im Herbst 2019 ganz schlicht auf einem New Yorker Standesamt, das weiss ich, weil ein Freund von mir gerade auf dem gleichen Standesamt geheiratet hat und sich über das Paar, das neben ihm auf dem Amtsbänkli wartete, wunderte. Und die ihm bekannt erscheinende Frau schliesslich googelte. Festlich und mit Hochzeitsgästen wie Adele, Bradley Cooper, Amy Schumer, Cameron Diaz und Emma Stone wurde es dann am 19. Oktober 2019 auf Rhode Island. Ende 2021 sind die beiden glücklichst Eltern geworden.



Zoë Kravitz & Channing Tatum

Sie: Schauspielerin, 33

Er: Schauspieler, 42

Aus: Amerika

Zusammen seit: Wahrscheinlich Sommer 2021

Kennengelernt: Zoë Kravitz arbeitet an ihrem Regiedebüt «Pussy Island» und castet Channing Tatum. Ab da sind die beiden unzertrennlich, sie fährt auf seinem Velogepäckträger durch New York, sie gehen händchenhaltend einkaufen, kuscheln in aller Öffentlichkeit, gehen nur noch zusammen über rote Teppiche. Und sagen dazu: nichts.

Zoë Kravitz mit Kätzchen-Bustier à la Catwoman. Bild: keystone

Sie lernt seine Tochter kennen. Zoës langjähriger Stiefvater Jason Momoa fliegt gemeinsam mit Channing zu Zoës «Batman»-Premiere. Momoa, der sich 2022 nach 17 Jahren von Zoës Mutter Lisa Bonet getrennt hat (aber mit ihr und den gemeinsamen Kindern für immer «eine Familie» bleiben wird), ist übrigens auch der beste Freund von Zoës leiblichem Vater Lenny Kravitz. Lauter coole Menschen, die es gut zusammen haben. Und zwei haben es offensichtlich besonders gut. Auch wenn sie dazu einfach nichts sagen.



Lily Collins & Charlie McDowell

Sie: Schauspielerin, 33

Er: Regisseur und Drehbuchautor, 38

Aus: England und Amerika

Zusammen seit: Sommer 2019

Kennengelernt: Eines Tages schauen sie einander auf einem langweiligen Film-Industrie-Event tief in die interessanten Augen und erkennen, dass die Schöpfung sie füreinander auserkoren hat. Sie ist die Tochter von Musiker Phil Collins. Er ist der Sohn des Schauspielers Malcolm McDowell (der Hauptdarsteller aus «A Clockwork Orange» von Stanley Kubrick) und der Schauspielerin Mary Steenburgen. Die beiden bringen also einiges an Erbe mit in die Ehe. Und an Exen. Sie war mit Zac Efron, Chris Evans, Taylor Lautner, Nick Jonas u.a. zusammen. Er mit Emilia Clarke, Rooney Mara, Hilary Duff u.a.

Mit diesem Portfolio kann man sich schon mal ein bisschen zur Ruhe setzen, haben sich die beiden wohl gedacht, als sie sich 2020 (samt angemessenem Diamantring) verlobten und im September 2021 (samt Hochzeitskleid mit Kapuzenschleier) heirateten. Über die Beziehung selbst ist ausser anhaltender Glückseligkeit nichts bis gar nichts zu erfahren, weil Lilly Collins zu sehr von der Paparazzi-Belagerung und Boulevard-Berichterstattung während der Scheidung ihrer Eltern traumatisiert ist.



Pete Davidson & Kim Kardashian

Er: Comedian und Schauspieler, 28

Sie: Unternehmerin, 41

Aus: Amerika

Zusammen seit: Herbst 2021

Kennengelernt: Im Oktober 2021 übernimmt Kim für eine Folge die Rolle der «Saturday Night Live»-Promi-Gastgeberin. In einem Sketch mit Pete küssen sich die beiden auf einem fliegenden Teppich, rein professionell natürlich, doch die Hormone und Emotionen begeben sich auf einen Höhenflug. Nach der Show bittet er sie um ein Date, sie gewährt es ihm ohne nachzudenken.

Seither sind sie sehr verliebt und sehr happy, und es scheint, als ob Kim Kardashian nach Jahren der pompösen Beziehungs-Inszenierung mit Kanye West endlich mal den Spass und die Leichtigkeit der Liebe entdeckt habe. Was niemanden wundert! Pete Davidson hat einen derart tadellosen Ruf als Frauenbeglücker, dass seine berühmten Exen – darunter Ariana Grande, Kaia Gerber oder «Bridgerton»-Star Phoebe Dynevor – alle nur von ihm schwärmen.

Am 30. April besuchten die beiden das Korrespondenten-Dinner im Weissen Haus. Bild: keystone

Er hat übrigens schon diverse Kim-Tattoos. Auf seiner Brust steht KIM, auf seinem Schlüsselbein «My girl is a lawyer», weil Kim jetzt ja Jura studiert, ein drittes lautet KNSCP, gebildet aus dem jeweils ersten Buchstaben der Vornamen von Kim und ihren Kindern.



Kristen Stewart & Dylan Meyer

Kristen: Schauspielerin, 32

Dylan: Drehbuchautorin, 33

Aus: Amerika

Zusammen seit: 2019

Kennengelernt: Zum ersten Mal begegnet sind sie sich 2013 bei Dreharbeiten. Da war nichts. Und dann wieder 2019 auf einer Party. «Es war so ‹Wo bist du gewesen und wieso habe ich nichts von dir gewusst!›», beschreibt eine verzückte Kristen Stewart den alles entscheidenden Moment. Nach zwei Wochen gesteht sie Dylan ihre Liebe und redet wenig später auch schon vom Heiraten. Jetzt soll es bald so weit sein. Aktuell schreiben die beiden zusammen eine TV-Serie. Auch das geht natürlich besser als mit jedem anderen Menschen. Oder O-Ton Kristen: «Es ist, als hätten wir ein Superhirn entdeckt. Sie ist eine wirklich verdammt brillante Drehbuchautorin.»

Dylan (links) und Kristen 2022 an den Oscars. Bild: keystone

Anna Paquin & Stephen Moyer

Sie: Schauspielerin, 39

Er: Schauspieler, 52

Aus: Kanada und England

Zusammen seit: 2008

Kennengelernt: Es ist Liebe auf den ersten Biss. Anna und Stephen lernen sich bei einem Screen-Test für «True Blood» kennen. Beide finden sich heiss. Als sie sich Monate später als Kellnerin Sookie Stackhouse und Vampir Bill Compton wieder beim Dreh begegnen, weiss er nach drei Tagen, dass er sein Leben fortan mit ihr teilen will. Ihr geht es auch nicht anders, und so beissen und küssen sie sich denn sieben Staffeln lang mit echter Hingabe. 2010 wird geheiratet, die beiden sind Eltern von Zwillingen.



Welchen Vampir hättet ihr gewählt? Stephen Moyer (rechts) oooooooder Alexander Skarsgard (links). Anna Paquin (mitte) hat sich für den, ähm, reiferen entschieden. Bild: imago/ hbo

Adriano Celentano & Claudia Mori

Er: Sänger, Schauspieler, 84

Sie: Sängerin, Schauspielerin, 78

Aus: Italien

Zusammen seit: 1963

Kennengelernt: Sie ist 19, er schon reife 25, als sie sich 1963 beim Dreh von «Un tipo strano» kennen lernen. Er ist von ihr gefesselt. Sie von ihm erst, als er während einer Explosion beim Dreh durch Glassplitter im Gesicht verletzt wird. Wenige Stunden später findet man die beiden knutschend in der Garderobe. Am 14. Juli 1964 heiraten die beiden um 3 Uhr früh, um so den Paparazzi entgehen zu können. In ihrem Welthit «Non succederà più» von 1982 ist er übrigens als Background-Sänger zu hören. Sie sind Eltern von zwei Töchtern und einem Sohn.



Adriano und Claudia 1988 am Filmfestival Venedig. Bild: IMAGO / Leemage

Blake Lively & Ryan Reynolds

Sie: Schauspielerin, 34

Er: Schauspieler, 45

Aus: Amerika und Kanada

Zusammen seit: 2011

Kennengelernt: 2010 drehen die beiden zusammen «Green Lantern» und mögen sich sehr. Liebe ist es noch nicht. Dann gehen sie mit ihren aktuellen Liebesleben zu viert essen, was eine ungemein schlechte Idee ist. Denn bald wird allen klar: Blake und Ryan brauchen ihre Liebesleben nicht mehr, sie wollen einander. 2012 heiraten sie, Blake will am liebsten gleich «einen ganzen Wurf Kinder ausspucken», wie sie sagt und bescheinigt Ryan den «besseren Geschmack» von beiden. Bis heute haben sie immerhin schon drei Kinder ausgespuckt, nämlich die Töchter James (!), Inez und Betty.



Blake und Ryan fragen sich schon, ob Tochter James ihren Namen noch lange gut finden wird. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Alicia Vikander & Michael Fassbender

Sie: Schauspielerin, 33

Er: Schauspieler, 45

Aus: Schweden und Irland

Zusammen seit: 2014

Kennengelernt: Sie ist die Ex von «Northmen»-Vikinger Alexander Skarsgard und eine der schönsten Frauen der Welt. Er ist der Ex von Zoë Kravitz und einer der schönsten Männer der Welt. Dann drehen sie zusammen in Neuseeland das Ehedrama «The Light Between Oceans» und verlieben sich. Was zumindest Fassbender auf amüsante Art unprofessionell findet: «Wenn ich einen Mörder spiele, beginne ich auch nicht damit, Leute im echten Leben umzubringen. Wieso also sollte ich mich verlieben, wenn ich Verliebtheit spielen muss?»

Der Oscar-Kuss, der alles klärte. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Sie und er sind äusserst zurückhaltend, doch als Alicia 2016 einen Oscar für ihre Rolle in «The Danish Girl» gewinnt, küssen sie sich, und alle wissen, dass die herzigen Gerüchte wahr sind. 2017 heiraten sie und ziehen nach Spanien, wo 2021 Söhnchen Mark zur Welt kommt.



Margot Robbie & Tom Ackerley

Sie: Schauspielerin, 31

Er: Filmproduzent, 32

Aus: Australien und England

Zusammen seit: 2013

Kennengelernt: Sie begegnen sich beim Dreh von «Suite Française», Tom ist damals noch Regieassistent, werden sehr schnell Freunde mit gewissen Vorzügen und gründen eine WG mit fünf anderen zusammen. Alles ganz cool. Margot redet sich drei Jahre lang ein, dass es nicht Liebe ist. Dass es nicht Liebe sein kann. Oder darf. Und dann ist es eben doch Liebe. 2016 heiraten sie, heute besitzen sie eine gemeinsame Produktionsfirma, die u.a. für «I, Tonya» und »Promising Young Woman» verantwortlich war.