Heute ist Weltknuddeltag – feiern wir ihn mit 22 Good-Vibes-Bildern

Wann, wenn nicht heute, am Weltknuddeltag, ist es Zeit, für eine Good-Vibes-Story? Genau, das haben wir uns auf der Redaktion auch gedacht. Also lasst uns den heutigen Tag mit schönen, rührenden und Freude verbreitenden Bildern und Gifs feiern.

Sind sie nicht süss? Also alle vier.

Hier schneidet doch jemand Zwiebeln!

Der Imgur-User schreibt dazu: «Der 60. Hochzeitstag meiner Grosseltern. Mein Grossvater hatte Alzheimer. Er erinnerte sich nicht mehr an seine Kinder, sein Haus oder irgendetwas anderes, aber so schlimm es auch war, immer wenn er meine Grossmutter sah, sagte er: ‹Schau dir meine schöne Frau an!›»

Das muss der Mood für heute sein!

Das ist wahre Geschwisterliebe.

Noah Aldrich hat mit seinem Bruder, der weder sprechen noch laufen kann, einen Mini-Triathlon absolviert.

Hier noch ein Video dazu:

Daran wird sie sich wohl noch lange erinnern.

Wir glauben, es ist relativ offensichtlich, was ihnen die Medaille bedeutet.

Dieser Hund vor und nach seiner Rettung.

Sei stolz auf dich und deine Liebsten!

Das Bild taucht im Internet immer wieder mit folgenden Worten auf: Er sagte zu seiner Tochter: «Sag niemandem, dass dein Vater Hausmeister ist, man wird dich auslachen», und sie postete dieses Foto in den sozialen Netzwerken und schrieb dazu: «Mein Vater ist Hausmeister. Er ist mein Stolz. Ich liebe dich, Papa.»

Als ob wir nicht alle schon mal etwas von der Schule mit nach Hause gebracht hätten.

Wie heisst es nochmals, zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte?

Oder irgendwie so.

Scheint für beide ein harter Tag gewesen zu sein.

Niemals zu alt …

Wir können nicht genau sagen warum, aber es ist so herzerwärmend.

Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er «Ja» gesagt hat.

Warum der schwedische König Carl XVI. Gustaf etwas ungewöhnlich steht, als er einem Olympioniken gratuliert?

Er hält ein Eis hinter dem Rücken.

Die richtige Art, um mit seiner Tochter «Die Schöne und das Biest» im Kino zu sehen.

Wie stolz er ist.

«Neun Gründe, warum ich es liebe, Grossvater zu sein.»

Sein Grinsen sagt alles.

«2-facher Krebs-Überlebender.»

Liebe lässt sich auch nicht durch eine nicht freie Platzwahl aufhalten.

Warte bist du das liest.

Joe DiMaggio und Monroe waren nur 10 Monate verheiratet. Trotzdem war sie für ihn die Liebe seines Lebens. Nach der Scheidung hat er nie wieder geheiratet. Zudem hat er nach ihrem Tod Monroes Leiche angefordert und arrangierte ihre Beerdigung, auf welcher er die komplette Hollywood-Elite und Mitglieder der Kennedy-Familie, einschliesslich Präsident John F. Kennedy, ausschloss. Die nächsten 20 Jahre lang liess er dreimal pro Woche ein halbes Dutzend roter Rosen an ihre Gruft liefern. Seine letzten Worte waren: «'ll finally get to see Marilyn» (=«Ich werde Marilyn endlich wiedersehen»).

Quelle: Wikipedia

Dieser Moment, als der Bräutigam seine Braut sieht.

Alleine die Tatsache, dass er das Bild immer mit sich herumträgt … 🥰

«Ich habe diesen netten Mann im Outback getroffen. Er sah uns auf dem Abschlussball und zeigte uns ein Bild von ihm und seiner Frau auf dem Abschlussball im Jahr 1949.»

Und jetzt auf, geh los und knuddle jemanden!

