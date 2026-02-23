wechselnd bewölkt12°
Booking.com kürt gastfreundlichste Städte und Regionen – Schweiz fehlt

Montepulciano Hilltop Village Morgenansicht, Val di Chiana, Toskana, Italien Montepulciano Hilltop Village Morgenansicht, Val di Chiana, Toskana, Italien LicenseRF Copyright: xZoonar.com/StefanoxOrazz ...
Montepulciano in der Toskana, Italien ist in der Top Ten der gastfreundlichsten Städte 2026 vertreten.Bild: www.imago-images.de

«Booking» kürt die gastfreundlichsten Regionen der Welt – ein Schweizer Kanton fliegt raus

23.02.2026, 12:4623.02.2026, 12:46

Wo fühlen sich Reisende am wohlsten? Die «Traveller Review Awards 2026» von Booking.com zeigen, in welchen Städten und Regionen Gäste besonders freundlich empfangen werden. Ausgezeichnet werden Unterkünfte, Mietwagenanbieter und Flughafentransfers, die laut Gästebewertungen einen besonders hohen Service bieten.

Insgesamt zeichnete die Reise-Plattform 1,81 Millionen Unternehmen aus 221 Ländern mit einem Award aus, darunter 1,8 Millionen Unterkünfte. Italien steht dabei mit 215'000 Awards zum neunten Mal in Folge an der Spitze des Rankings, gefolgt von Spanien und Frankreich.

Gänzlich fehlt hingegen die Schweiz: Weder in den Top Ten der Länder mit den meisten Traveller Awards noch in den Listen der gastfreundlichsten Städte und Regionen ist die Schweiz vertreten. Im Vorjahr hatte noch Graubünden einen Platz unter den gastfreundlichsten Regionen inne.

Das sind die gastfreundlichsten Städte

  • Montepulciano, Italien
  • Magong, Taiwan
  • San Martín de los Andes, Argentinien
  • Harrogate, Vereinigtes Königreich
  • Fredericksburg, Texas, USA
  • Pirenópolis, Brasilien
  • Swakopmund, Namibia
  • Takayama, Japan
  • Noosa Heads, Australien

Das sind die gastfreundlichsten Regionen

  • Hidalgo, Mexiko
  • Neufundland und Labrador, Kanada
  • Navarra, Spanien
  • Idaho, Vereinigte Staaten
  • Himachal Pradesh, Indien
  • Sachsen, Deutschland
  • Phang Nga, Thailand
  • Overijssel, Niederlande
  • Epirus, Griechenland
  • Chiriquí, Panama

So wurde das Ranking erstellt

Die Einstufung der gastfreundlichsten Städte und Regionen 2026 richtet sich nach dem Anteil der Unterkünfte am jeweiligen Reiseziel, die einen «Traveller Review Award» erhalten haben. Berücksichtigt wurden dabei nur Orte mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Gewinnern – mindestens 200 Auszeichnungen für Städte und Regionen – und die Auswahl wurde zusätzlich auf eine geografische Vielfalt abgestimmt.

Die «Traveller Review Awards» beruht wiederum auf die Bewertungen der Gäste, die vor Ort waren. Allerdings werden nur Gäste-Bewertungen miteinbezogen, die einen Aufenthalt über booking.com gebucht haben. (ear)

Auf Facebook teilenAuf X teilen
