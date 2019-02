Leben

Schifffahrt

Ein Franzose treibt seit Weihnachten in einer Tonne über den Atlantik.



bild: zvg

Das irre Tagebuch des Franzosen, der im Fass auf dem Atlantik treibt 🤢

Seit Weihnachten ist Abenteurer Jacques Savin (73) in einer selbstgebauten Tonne den Naturgewalten des Atlantiks ausgeliefert. Seine Einträge im Bordbuch zeigen, dass die Odyssee in die Karibik ganz und gar nicht nach Plan verläuft.

ruedi rohr, el hierro

Wellen wie «Kanonenschüsse» reissen Jacques Savin aus dem Schlaf und stellen seine Blechtonne mitten im endlosen Ozean fast auf den Kopf. Mit Gürteln muss er sich anschnallen, damit er nicht in der winzigen Kabine umhergeschleudert wird. Der 73-jährige Franzose kämpft, und kämpft und kämpft. Seit 35 Tagen. Seit er am 26. Dezember 2018 in El Hierro auf den Kanaren ins Meer gestochen ist. Fast Tag und Nacht gegen die Naturgewalten.

Das grosse Problem: Statt wie geplant Richtung Karibik treibt der französische Abenteurer im Golfstrom gen Norden.

Da hilft nur noch beten, wie Auszüge aus seinem Bordbuch zeigen.

19. Tag

Heute Geburtstag, ich bin jetzt 72 Jahre alt. Habe mir Kerze angezündet und später ausgeblasen. Schönen Rotwein getrunken. Ein Vogel, der mich seit Tagen begleitet sitzt auf meinem Dach. Vielleicht ist es eine Art Seeschwalbe. Gebe dem Vogel Essensreste. Sturm am Abend produziert 8 Meter hohe Wellen. Ich habe alles gesichert. Gurte mich zum Schlafen an.

bild:er: zvg/jacques savin

20. Tag

Das Meer ist ruhig. Habe Dach-Luke offen. Der Vogel sitzt auf dem Dach. Mache meine Wäsche und hänge sie an der Sonne auf. Bügeleisen habe ich nicht. Sehe durch die Unterwasser-Luke einen grossen Fisch. Er folgt mir. Immer wieder treibt mich der Wind nach Norden. Ich komme mir vor wie Sisyphus. Ich will nach der Karibik - nicht nach Norwegen…

Hier treibt Savin am 29. Januar 2019:

21. Tag

Der Fisch folgt mir, ich beobachte ihn, manchmal taucht er ab, verschwindet im Nichts, 15 Minuten später ist er wieder da. Meine Moral ist gut. Bonsoir a tous!

22. Tag

Ein Tanker fährt vorbei. Etwa 1 1/2 Meilen. Versuche ihn per VHF zu erreichen: Keine Antwort. Ich produziere entsalze Meerwasser . 1800 x muss ich pumpen für 4,5 Liter Trink- und Kochwasser.50 mal mit dem rechten Arm, 50 mal mit dem linken. Sportif!

«Es stürmt den ganzen Tag. Die Wellen und der Wind treiben mich oft wie einen Kreisel vor sich hin.»

23. Tag

Endlich Wind von Nord-Ost. Wunderbar! Ich treibe mit zwei Meilen in der Stunde Richtung Südwest. Ich schwimme bei 20°C um mein UFO. Sehe bereits Muschelbesatz am Rumpf. Werde die später entfernen - die Muscheln nehmen mir Geschwindigkeit, bremsen. Ich habe ganz vergessen, den Autoritäten in El Hierro zu danken, es gab keinen Papierkrieg. Vermutlich wussten die Hafenbehörden nicht, wie sie mich «einteilen» sollten. Schiff, Jacht oder was? Nach Martinique, wo ich am Liebsten Landen würde, sind es noch 4700 Kilometer, ich bin halt ein echtes «Landei» komme mit den Meilen nicht klar!

bild: zvg

24. Tag

Es stürmt den ganzen Tag. Die Wellen und der Wind treiben mich oft wie einen Kreisel vor sich hin. Kann meine täglichen «Arbeiten» kaum machen. Moral ist gut. Bonsoir a tous! Ich will schlafen, gurte mich an.

25. Tag

Das Meer ist ruhig, danke Neptun. Mache meine Wäsche. Der Vogel ist wieder da.

26. Tag

bild: zvg

Endlich rücke ich vor, Richtung Südwesten, Richtung Karibik. In der Nacht beobachte ich die Mondfinsternis. Der Mond steht genau über der Luke. Dann verdunkelt er sich, alle Sterne sehe ich deutlicher. Dann wird der Mond blutrot. Fantastisch! Wo werde ich bei der nächsten Mondfinsternis sein? Und Ihr alle - wo? (Die nächste Mondfinsternis ist am 16. Juli 2019)

«Der Fisch reisst mir fast die Rute aus der Leine. Der Köder ist weg! Kein Sushi!»

27. Tag

Heute kam ich 41 Meilen vorwärts. Magnifique! Am Morgen versuchte ich zu fischen. Plötzlich ein unwahrscheinlicher Ruck an der Rute - der Fisch riss sie mir fast aus der Hand. Helas! Aber mein Nachtessen ist mit dem Köder weg - kein Sushi! Ich brauche dringend frischen Fisch!

bild: Zvg

28. Tag

Der Wind ist ruhig und das Meer ist ruhig und ich nutze diese Gelegenheit, um zu reinigen und meine Wäsche zu waschen. Nach einer langen Beobachtung habe ich meine Fisch-Herde nicht mehr gesehen. Ich habe eine Leine mit grossem Köder, aber wenn meine Geschwindigkeit sinkt, habe ich wenig Hoffnung, dass ein Fisch anbeisst weil ich mit einem Spinner (der sich im Wasser drehen muss) fische.

bild: Zvg

Ich habe diese Woche insgesamt 32 Seemeilen, 225 Seemeilen (ca. 420 Kilometer) in einer signifikanten Richtung zurückgelegt. Wettervorhersage: Für morgen ist das Wetter sehr ruhig, bevor Neptun ab Donnerstag und vor allem an diesem Wochenende in eine Krise gerät, die mit 33 Knoten Wind, 4,20 Meter hohen Wellen und nördlichem Kurs sehr hektisch sein wird. Ich wünsche allen einen schönen Tag und danke euch für all deine Nachrichten und Unterstützung.

29. Tag

Ohne die Reaktion des Fasses bei Böen zu kennen, organisiere ich mich, um alles zu sichern und mit einem Netz zu bedecken, falls die Tonne plötzlich auf dem Kopf steht, so dass kein Unfall möglich ist. Tagsüber werde ich mich mit einem Geschirr auf meinem Schalensitz fesseln und nachts auf meiner Koje anschnallen. Ich denke, diese Windböen werden nur wenige Stunden dauern, die Windböen werden mich allerdings wieder ein Stück nach Norden tragen.....merde!

Die geplante Route:

Heute konnte ich 20 Grad Wasser genießen, um um das Fass zu schwimmen, dessen Boden mit kleinen Muscheln bedeckt ist, die mich verlangsamen und die ich in einer Woche reinigen werde, wenn die Winde wieder da sind.Sehr ruhiger Abend, der Vogel, der seit Tagen nicht mehr da war, kam, um mich zu begrüßen, es ist eine Art Seeschwalbe.

30. Tag

Es ist einen Monat her, dass ich meine Freunde verlassen habe und diesen charmanten kleinen Hafen von La Restinga (der südlichste Hafen der Kanarischen Inseln). Ich habe nur 800 Kilometer zurückgelegt, leider nicht genug im Süden.....Ich weiß nicht, ob Neptun Poseidon angerufen und seine Freundin Eole gebeten hat, mit mir nachsichtig zu sein! Wetterbericht: Ab morgen um 13.00 Uhr, anstatt Böen bei 74 km/h zu haben, werden sie 62 km/h und die 4,20 Meter-Wellen nur 3,70 m betragen.

Alles ist bereit für 3 Stunden unordentliche Bewegungen, ich werde versuchen, Fotos zu machen, aber es wird sportlich werden!Das Barometer fällt schnell und das ist kein gutes Zeichen, die Sonne ging auf der Backbordseite auf, geht aber jetzt auf der Steuerbordseite auf.... Ich schiffe gut nach Norden....In der Zwischenzeit werde ich zu Neptun beten.

31. Tag

Eine sehr hektische Nacht, weil ich mit den Elementen stark konfrontiert wurde. Die Nacht war schwierig, weil das Fass dem Kriegerangriff der Wellen standhalten musste.Meine Nacht war lang, sehr lang, die Wellen explodierten gegen den Rumpf. Das Fass ist wie ein Resonanzkasten und verhindert den Schlaf oder es ist ein erschreckendes Erwachen.

bild: zvg

Leider habe ich einen kompletten Beutel mit "Kleinigkeiten" vergessen in meine Tonne zu nehmen. Ich wäre froh um die Oropax. Zu schade!Die Flaute ist für den Nachmittag geplant, es ist schwierig für mich zu schreiben. Ich verbringe meine Zeit damit, auf der Koje zu liegen, zu lesen und Nachrichten an Familie und Freunde zu senden.Dann beschließe ich, die leere Flasche meines Geburtstages zu füllen, mit einer Nachricht mit meinen Kontaktdaten, ich biete sie den Wellen an, indem ich sie durch das Fenster werfe.Die Frage bleibt: Wer von uns wird zuerst gefunden? Die Flasche oder ich?Meine GPS-Position: 28.68213, -27.89954

32. Tag

Jetzt beginnt der Sturm, urplötzlich ist er da und tobt! Da kann man nur befehlen: «Alle Mann in die Unterkünfte!»Mein UFO leidet sehr stark unter den Wellen, es schüttelt, rüttelt, schwingt und ächzt, dreht sich um die eigene Achse und überschlägt sich fast. Gut und gerne waren es 90° ! Der Fussboden stand senkrecht, meine Ausstiegsluke lag minutenlang im unter Wasser! Teuflisch, der Sturm.Ich hatte Angst um das Boot, aber es hat alles überstanden!Den ganzen Tag über folgen extreme Stürme hintereinander, mit heftigem Regen, der die tobenden Wellen erdrückt.

Bild: AP/Courtesy of Jean-Jacques Savin via AP

Das Meer wird überquert, die Sicht reduziert und die Farbe des Himmels verschmilzt mit dem Meer. Die brechenden Wellen, immer einen Schaum von weiss in der Krone! Keine Frage von Kochen, zu viel Instabilität, aber die Energier-Riegel reichen mir aus.Die Nacht, die ankommt, geht in Richtung einer Flaute, die Zeit, in der die Elemente und ich uns ein wenig ausruhen können.Der Kurs ist nicht gut, aber es spielt keine Rolle.Alles entscheidet das Wetter, was ich jedoch weiß, ist, dass ich nie zurückkehren werde.......Wir sehen uns morgen!

33. Tag

Körner auf Körner am Abend, es hagelt brutal. Der Wind nimmt ab, aber der Hagel und die verrückten Wellen greifen die Kapsel an.Auf meiner von 4 Gürteln gehaltenen Koje lese ich ein Buch und dann gegen 00h30 schlief ich ein. Um 2 Uhr ein Kanonen-Schuss, denke ich im Halbschlaf. Eine Riesenwelle! Mein «Diogenes» legt sich um 90 Grad auf die Seite, dreht sich, steht stolz auf, bereit für den nächsten Angriff. Ich inspiziere um mich herum, alles ist in Ordnung!Ich schwimme in einem "Super"-Sturm!Er greift den hinteren Teil mit voller Kraft an, der Lärm ist unglaublich und überraschend.

Dazwischen ein plötzlicher Stopp. Mein Körper rutscht trotz den 3 Gurten gegen die Wand. Ohne Schaden an meiner Person!Ein Blick auf die Heckscheibe, nicht gebrochen oder gerissen, wir hatten sie hoch genug positioniert, dann ging die Fahrt weiter bis zum nächsten Szenario, das dreimal in der Nacht stattfand.Ich schätzte, dass Diogenes neun Mal um 90° gekippt wurde. Ich dankte Jérôme (Chef der LACAZE-Werft in Arès), der meinem «Boot» mit Epoxy-Sperrholz die grosse Stabilität gab. Er hatte zuerst eine Probe bereitet, um mir die Stoßfestigkeit zu zeigen. Ich konnte ruhig wieder einschlafen.Die Sonne ist zurückgekehrt, der Wind ist bei 30 km/h und fällt auf 20. In drei Tagen dreht er sich um und schiebt mich nach Süden, sagt die Wettervorschau. Mal abwarten!Das Leben ist nicht schön! Das Leben ist nicht schön!

bild. Zvg

34. Tag, Dienstag 29. Januar 2019

Die Ruhe kehrt langsam zurück, die Sonne schafft es nicht, sich sich zu zeigen, dunkle Wolken ziehen vorbei und es kommt ein weiterer Regen, der letzte, hoffe ich! Heute 1 Stunde Armkrafttraining, meinen Kanister mit der Entsalzungspumpe mit Süßwasser füllen und dann die Angelschnüre für die nächsten Tage vorbereiten. Und am Nachmittag noch ein wenig mehr Sport, denn ich habe meinen Bart geschnitten!Morgen hoffe ich, ein paar Längen zu schwimmen, damit meine Muskeln nicht erschlaffen und ich auch unter dem UFO die Muscheln abkratzen kann - eventuell mache ich mir eine Suppe davon. Immer noch keinen Fisch gefangen, Jean Jacques, was ist mit dir los, verdammt noch mal! Ich werde morgen sehen.

Hier lernen Schweizer das Überleben im Wald Video: srf

‹Du willst weitere Räubergeschichten lesen?›

Hund Loki erlebt Abenteuer

Abonniere unseren Newsletter