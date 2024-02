1 / 16

Proteste gegen Burkaverbot in Österreich

In Österreich ist es seit Sonntag Pflicht, sein Gesicht zu zeigen. Das am 1. Oktober in Kraft getretene Verhüllungsverbot betrifft verschleierte Frauen ebenso wie jene, die aus Angst vor Keimen und Smog eine Atemschutzmaske tragen. Bei Zuwiderhandlung droht eine Busse. Eine Steilvorlage für die KritikerInnen. Es gab Proteste!

quelle: ap/dpa / boris roessler