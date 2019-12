Genug von «Oh du Fröhliche!» – diese Verse geben den Geist der Weihnacht auf ehrliche Weise wieder.

Oh Kinderlein gehet,

oh gehet doch all,

zur Krippe hin gehet,

in Bethlehems Stall,

und kommet erst zurück nach Hause,

nach der geilen Neujahrssause.​