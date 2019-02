Leben

7 Elektroautos, die du ab 2018 kaufen kannst – und nicht von Tesla sind

Tesla hat die grossen Autohersteller mit seinen schicken Elektroflitzern ganz schön überrumpelt. Doch die alteingesessene Konkurrenz schlägt nun zurück.

Information zur Reichweitenangabe Die Reichweite, welche in der Datentabelle angegeben wird, ist immer ein theoretischer Wert der Hersteller. Dieser basiert in den meisten Fällen auf dem WLTP-Verfahren (Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure). Die tatsächliche Reichweite ist immer tiefer. Da in der Schweiz viele Autofahrer täglich nicht mehr als 40 Kilometer zurücklegen, reicht eine Batterieladung in den meisten Fällen, um durch den Tag zu kommen.

Jaguar I-Pace

Bild: AP/Jaguar Newsroom

Jaguar bringt mit dem I-Pace das erste rein elektrische Auto der Marke auf die Strasse. Und wie bei Jaguar üblich, sind vor allem viele Pferdestärken wichtig. 400 PS soll der SUV haben, in 4,8 Sekunden geht's aus dem Stand auf 100 km/h. Die Batterie hat Jaguar in den Unterboden des Autos verfrachtet, damit man schön viel Stauraum zur Verfügung hat. 556 Liter wird dieser umfassen, erweiterbar auf bis zu 1400 Liter.

Punkten will der I-Pace vor allem auch bei eiskaltem Wetter. Laut Jaguar soll der SUV selbst bei Temperaturen unter null Grad keine Probleme mit der Kapazität der Batterie aufweisen. Ausserdem sorgt ein Allradantrieb dafür, dass man nicht neben der schneebedeckten Strasse landet.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 294 kW / 400 PS

294 kW / 400 PS Batterie: 90 kWh (Lithium-Ionen)

90 kWh (Lithium-Ionen) Reichweite: 480 Kilometer

480 Kilometer Schnellladung: 80 Prozent in 40 Minuten

80 Prozent in 40 Minuten Leergewicht: 2208 Kilogramm

2208 Kilogramm 0 bis 100 km/h: 4,8 Sekunden

4,8 Sekunden Basispreis: 82'200 Franken

82'200 Franken Erhältlich ab: Juli 2018

Nissan Leaf 2

Bild: EPA/EPA

Acht Jahre hat der Nissan Leaf bereits auf dem Buckel. Zeit also für ein Upgrade. In den Nissan Leaf 2 fliesst all die Erfahrung ein, welche der Autokonzern in den letzten Jahren sammeln konnte. Aber auch optisch hat das Auto ein ordentliches Lifting erhalten und entspricht jetzt mehr dem Zeitgeist aktueller Autos.

Bild: Nissan

Vor allem die Reichweite konnte gegenüber dem ersten Modell deutlich gesteigert werden. Weiterhin setzt Nissan, wie viele andere Hersteller auch, auf intelligente Neuerungen. So gibt es beispielsweise einen Fahrassistenten namens Pro-Pilot. Eine interessante Neuerung ist das sogenannte e-Pedal. Dadurch wird es möglich, das Fahrzeug mit nur einem Pedal zu beschleunigen und wieder abzubremsen.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 110 kW / 150 PS

110 kW / 150 PS Batterie: 40 kWh (Lithium-Ionen)

40 kWh (Lithium-Ionen) Reichweite: 390 bis 415 Kilometer

390 bis 415 Kilometer Schnellladung: 80 Prozent in 40 bis 60 Minuten

80 Prozent in 40 bis 60 Minuten Leergewicht: ab 1580 Kilogramm

ab 1580 Kilogramm 0 bis 100 km/h: 7,9 Sekunden

7,9 Sekunden Basispreis: 35'790 Franken

35'790 Franken Erhältlich ab: März 2018

Renault Zoe Z.E. 40 R110

Bild: Renault

Der Zoe darf sich rühmen, das meistverkaufte Elektroauto Europas zu sein. Mit dem Z.E. 40 R110 bringt Renault nun ein Update auf den Markt, das sich von seinem Vorgänger vor allem durch ein besseres Multimediasystem, eine grössere Batterie und mehr PS unterscheidet. Dadurch soll der Kleinwagen nicht nur als Stadtauto eingesetzt werden können.

Bild: Renault

Neu ist zudem, dass man den Zoe auch mit Batterie kaufen kann. Zuvor konnte man die Batterie nur mieten. So wollte Renault den Preis seines Elektroflitzers drücken. Wer sich für den Batteriekauf entscheidet, muss Mehrkosten von 10'000 Franken einkalkulieren.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 82 kW / 109 PS

82 kW / 109 PS Batterie: 41 kWh (Lithium-Ionen)

41 kWh (Lithium-Ionen) Reichweite: 400 Kilometer

400 Kilometer Schnellladung: 80 Prozent in 1 Stunde 45 Minuten

80 Prozent in 1 Stunde 45 Minuten Leergewicht: 1575 Kilogramm

1575 Kilogramm 0 bis 100 km/h: 11,4 Sekunden

11,4 Sekunden Basispreis: zwischen 30'000 und 40'000 Franken (mit Batteriekauf)

zwischen 30'000 und 40'000 Franken (mit Batteriekauf) Erhältlich ab: unbekannt (In Frankreich soll er ab März vorbestellbar sein)

Audi E-Tron Quattro

Bild: AP/AP

Auf dem Autosalon Genf 2018 hat Audi seinen E-Tron-Quattro-Prototyp der Öffentlichkeit vorgestellt. Allerdings dürften neugierige Fans etwas enttäuscht gewesen sein, denn das Auto war noch getarnt. Aktuell sollen weltweit 25 Prototypen zur Erprobung unterwegs sein.

Die Studie des e-Tron Quattro von 2015:

Die Elektroplattform hat Audi zusammen mit Porsche entwickelt. Die finalen Daten sind aktuell noch nicht bekannt, allerdings lag die Reichweite des Concept Cars von 2015 bei 500 Kilometern. Ab August soll der Elektro-SUV in den Ausstellräumen der Autohändler stehen.

Die wichtigsten Daten (unbestätigt)

Systemleistung: 320 kW / 503 PS

320 kW / 503 PS Batterie: 70–105 kWh (Lithium-Ionen)

70–105 kWh (Lithium-Ionen) Reichweite: 600 Kilometer

600 Kilometer Schnellladung: unbekannt

unbekannt Leergewicht: unbekannt (über 2000 kg)

unbekannt (über 2000 kg) 0 bis 100 km/h: 4,6 Sekunden

4,6 Sekunden Basispreis: unbekannt, vermutlich nicht unter 90'000 Franken

unbekannt, vermutlich nicht unter 90'000 Franken Erhältlich ab: August 2018

Nio ES 8

Bild: Nio

Die Chinesen sind im Markt für Elektroautos an vorderster Front mit dabei. So auch das Elektro-Start-up NextEV/Nio, das mit dem SUV ES8 Massstäbe setzen will. Neben diversem Schnickschnack wie versenkbaren Türgriffen fällt das Auto vor allem durch seine – selbst für ein SUV – grosse Masse auf. Mit über fünf Meter Länge und einem Radstand von 3,01 Metern passt der ES8 sicher nicht in jede Garage.

Bild: Nio

Abheben will sich das Start-up aber dadurch, dass die Batterie des Elektro-SUVs in nur drei Minuten ausgetauscht werden kann. Dafür bauen die Chinesen in ihrem Heimatland ein Netz von Batteriewechselstationen auf. Ob das auch in Europa der Fall sein wird, ist noch unklar. Dass der Nio aber nach Europa kommt, zeigt nur schon, dass das Design-Studio in München angesiedelt ist. Wer den ES 8 schon 2018 haben möchte, muss ihn allerdings importieren. Offiziell los geht es bei uns nämlich erst 2020.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 480 kW / 635 PS

480 kW / 635 PS Batterie: 70 kWh (Lithium-Ionen)

70 kWh (Lithium-Ionen) Reichweite: 335 Kilometer

335 Kilometer Schnellladung: 80 Prozent in einer Stunde

80 Prozent in einer Stunde Leergewicht: 2460 Kilogramm

2460 Kilogramm 0 bis 100 km/h: 4,4 Sekunden

4,4 Sekunden Basispreis: 448'000 Yuan (circa 67'000 Franken)

448'000 Yuan (circa 67'000 Franken) Erhältlich ab: erstes Halbjahr 2018 in China, ab 2020 in Europa

Kia Niro EV

bild: kia

Kia hat auf der CES 2018 eine Elektrostudie präsentiert, welche auf dem Serienmodell Niro basiert. Der Niro EV, der noch 2018 in Produktion gehen soll, wurde dabei mit diversen technischen Spielereien ausgestattet. Wie bei Smartphones kann sich der Fahrer mit Hilfe von Gesichtserkennung in das System des Autos einloggen. Anschliessend werden die Fahrzeugkonfigurationen des betreffenden Profils geladen und eingestellt.

Bild: Kia

Eine Neuheit ist auch das interaktive Display, welches anstatt des Kühlergrills die Front der Motorhaube ziert. Auch in Sachen Sicherheit möchte Kia neue Massstäbe setzen. In der Front sind Lautsprecher sowie Sensoren eingebaut. Erkennen die Sensoren einen Fussgänger oder Velofahrer, wird dieser gewarnt. So sollen Unfälle durch das fast geräuschlose Fahrzeug verhindert werden.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 150 kW / 204 PS

150 kW / 204 PS Batterie: 64 kWh (Lithium-Polymer)

64 kWh (Lithium-Polymer) Reichweite: 383 Kilometer

383 Kilometer Schnellladung: unbekannt

unbekannt Leergewicht: unbekannt

unbekannt 0 bis 100 km/h: unbekannt

unbekannt Basispreis: unbekannt, das Modell mit Verbrennungsmotor ist ab 37'450 Franken erhältlich

unbekannt, das Modell mit Verbrennungsmotor ist ab 37'450 Franken erhältlich Erhältlich ab: 2018

Hyundai Kona Elektro

Bild: EPA/KEYSTONE

Hyundai bringt als Ergänzung zum benzinbetriebenen Kona auch ein elektrisches Modell auf den Markt. Die beiden Varianten wurden parallel entwickelt und unterscheiden sich daher optisch auch nicht sehr gross.

Bild: Hyundai

Der Kona Elektro ist in zwei Ausführungen zu haben. Je nachdem kommt man damit in der Theorie 300 beziehungsweise 470 Kilometer weit. Wer sich den Wagen zulegen möchte, muss allerdings noch bis zur zweiten Jahreshälfte warten.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 99 kW, 150 kW

99 kW, 150 kW Batterie: 39,2 kWh, 64 kWh

39,2 kWh, 64 kWh Reichweite: 300 Kilometer, 470 Kilometer

300 Kilometer, 470 Kilometer Schnellladung: 80 Prozent in 54 Minuten

80 Prozent in 54 Minuten Leergewicht: unbekannt

unbekannt 0 bis 100 km/h: unbekannt

unbekannt Basispreis: unbekannt, vermutlich nicht unter 37'000 Franken

unbekannt, vermutlich nicht unter 37'000 Franken Erhältlich ab: August oder September

Bonus: Faraday Future FF91

Bild: FF.com

Kommt er oder kommt er nicht? Faraday Future wollte die neue Trend-Elektroautomarke sein, macht stattdessen aber Negativschlagzeilen. Seit dem 4. Dezember 2017 nimmt der Hersteller Bestellungen entgegen, die Produktion scheint aber nach wie vor nicht gesichert zu sein.

Bild: ff.com

Allerdings soll das kalifornische Start-up im Februar 2018 eine kräftige Finanzspritze eines chinesischen Investors bekommen haben. 550 Millionen sollen die Produktion in Gang bringen, weitere 950 Millionen sollen folgen, wenn ein nicht näher genanntes Ziel erreicht wurde. Faraday Future bekräftigt weiterhin, dass man noch 2018 mit der Auslieferung der ersten Serienmodelle beginnen werde.

Die wichtigsten Daten

Systemleistung: 783 kW / 1050 PS

783 kW / 1050 PS Batterie: kWh unbekannt (Lithium-Ionen)

kWh unbekannt (Lithium-Ionen) Reichweite: mindestens 482 Kilometer

mindestens 482 Kilometer Schnellladung: 100 Prozent in einer Stunde

100 Prozent in einer Stunde Leergewicht: unbekannt

unbekannt 0 bis 60 mph (96,56 km/h): 2,39 Sekunden

2,39 Sekunden Basispreis: unbekannt, angeblich soll er im Preissegment von 200'000 bis 300'000 US-Dollar angesiedelt sein

unbekannt, angeblich soll er im Preissegment von 200'000 bis 300'000 US-Dollar angesiedelt sein Erhältlich ab: voraussichtlich Ende 2018

