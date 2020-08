Leben

Streaming

«Mulan» und 12 weitere Streaming-Hits, die dich im September erwarten



Bild: TBS

«Mulan» und 12 weitere Streaming-Hits, die dich im September erwarten

Der September ist für Disney sowas wie die Stunde der Wahrheit: Nun wird sich zeigen, ob die Leute bereit sind, für einen Film, der ursprünglich im Kino hätte laufen sollen, fast 30 Franken auszugeben. Doch auch nebst «Mulan» gibt es im September einige interessante Streaming-Neuheiten. Unter anderem Steve Buscemi als Gott, der die Schnauze voll von den Menschen hat und Daniel Radcliffe als unfähigen Engel.

Apple TV Plus

«Long Way Up»

Miniserie, 18. September

Bild: Apple TV+

Mehr als zehn Jahre nach «Long Way Down» begeben sich Ewan McGregor und Charley Boorman erneut auf eine Motorradtour. Dieses Mal geht es in 100 Tagen durch 13 Länder, über 16 Grenzübergänge und rund 21'000 Kilometer weit. Los geht es an der Spitze Südamerikas in Ushuaia. Dabei fahren sie die Strecke mit elektrisch angetriebenen Motorrädern von Harley-Davidson.

Hinweis: Zu Beginn werden drei Episoden verfügbar sein. Danach wird jede Woche eine Folge aufgeschaltet. Aktuell ist noch kein Trailer verfügbar.

Disney Plus

«Mulan»

Film, 4. September

Bild: Disney

Mulan fällt es schwer, die gesellschaftlichen Erwartungen einer jungen Frau zu erfüllen. Als eine gegnerische Streitmacht in China einfällt, fordert der Kaiser aus jeder Familie einen Mann als Krieger. Da ihr Vater zu krank ist, gibt sich Mulan als sein Sohn aus und zieht in die Schlacht.

Achtung: «Mulan» ist nicht im Abo von Disney Plus imbegriffen, sondern wird 29 Franken extra kosten.

«Der einzig wahre Ivan»

Film, 11. September​

Bild: Disney

Der Gorilla Ivan versucht mithilfe des Elefanten Stella die Bruchstücke seiner Vergangenheit zusammenzusetzen. Gleichzeitig versuchen die beiden aus ihrer Gefangenschaft zu entkommen.

«Der geheime Club der zweitgeborenen Royals»

Staffel 1, 25. September​

Bild: Disney+

Als Zweitgeborene wird Sam wohl nie den Thron des Königreichs Illyria besteigen. Doch dann erfährt sie, dass sie über Superkräfte verfügt und zu einer Geheimgesellschaft gehört, die den Frieden im Königreich aufrechterhält. Dafür muss sie ein streng geheimes Trainingsprogramm absolvieren, das zweitgeborenen Mitgliedern von Königsfamilien vorbehalten ist.

Filmingo

«Chris the Swiss»

Film, 3. September​

Bild: Dschoint Ventschr

Kroatien 1992: Mitten im Kriegstreiben wird die Leiche des jungen Schweizer Journalisten Christian Chris Würtenberg gefunden. Als man ihn fand, trug er die Uniform einer internationalen Söldnertruppe. Anja Kofmel, seine Cousine, hat ihn als Kind bewundert. Daher beschliesst sie als Erwachsene, seinem mysteriösen Tod aufzuklären.

«The Square»

Film, 17. September​

Bild: Xenix

Christian leitet das staatliche Museum für Zeitgenössische Kunst in Stockholm. Sein neustes Ausstellungsstück: Ein zehn mal zehn Meter grosses Quadrat, in dem jedes Individuum den gleichen Status hat. Doch dann wird sein Handy und Geldbeutel geklaut. Um sein Eigentum zurückzuholen, muss er in eine weitaus weniger betuchte Gegend und landet bald in einer chaotischen Situation nach der anderen.

Netflix

«Away»

Staffel 1, 4. September​

Bild: Netflix

Emma Green hat das historische Privileg, die erste Crew der Menschheit anzuführen, die zum Mars fliegt. Dafür lässt sie ihren Mann und ihre kleine Tochter zurück. Im Laufe der Mission beginnt sie an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Doch wenn sie ihre persönlichen Hindernisse nicht überwindet, könnte die Mission scheitern.

«The Devil All The Time»

Film, 16. September



Bild: Netflix

Ein Kuhkaff in Ohio nach dem 2. Weltkrieg: In den umliegenden Wäldern versammeln sich ein paar sehr finstere Gestalten – ein seltsames Pärchen, ein unheiliger Priester, ein verlogener Sheriff und der junge Arvin Russel. Letzterer versucht seine Familie zu beschützen. Nebst Beten ist er bereit, weit extremere Wege zu gehen.

«Das letzte Wort»

Staffel 1, 17. September​

Bild: Netflix

Karla Fazius Leben gerät aus den Fugen, als ihr Mann nach 25 Jahren plötzlich stirbt. Unerwartet findet sie aber neuen Mut im Beruf der Trauerrednerin. Doch ihre unkonventionelle Art bringt Bestatter und Kollege Andreas Borowski immer wieder in unangenehme Situationen. Gleichzeitig tut sich Karla schwer, ihren eigenen Verlust zu überwinden, was ihre Familie ins Chaos stürzt.

«Ratched»

Staffel 1, 18. September​

Bild: Netflix

Die idealistische Mildred Ratched bewirbt sich 1947 am Lucia State Hospital, im Norden Kaliforniens. Dort werden neue und teilweise verstörende Experimente durchgeführt, um psychisch kranke Personen zu heilen. Mildred will das Kliniksystem als perfekte Krankenschwester getarnt infiltrieren. Doch je länger sie dort ist, desto mehr wächst eine dunkle Seite in ihr heran, die bald nicht mehr aufzuhalten ist.

Hinweis: Die Serie erzählt die Vorgeschichte zum Filmklassiker «Einer flog über das Kuckucksnest».

Streaming-Tipps der vergangenen Monate:

Sky Show

«Siren»

Staffel 1

18. September​

Bild: Freefrom

Meeresbiologe Ben lebt im eher langweiligen Künstenort Bristol Cove. Dann lernt er Ryn kennen. Sie ist neu im Ort und wirkt ziemlich mysteriös. Was Ben nicht ahnt: Ryn ist eine Meerjungfrau. Schon bald findet sich Ben in einem gewaltigen Konflikt wieder, in dem die Kreaturen der See gegen die Menschen kämpfen.

«Pearson»

Staffel 1, 21. September​

Bild: USA Television Network

Staranwältin Jessica Pearson kündigt ihren Job bei einer renommierten New Yorker Anwaltskanzlei, um in Chicago durchzustarten. Dort will sie mit einem neuen Team für Recht und Ordnung sorgen. Schnell stellt sie fest, dass auch dort Machtmissbrauch und Korruption an der Tagesordnung sind. Schliesslich wird sie mitten in einen grossen Konflikt zwischen Politikern hineingezogen.

Hinweis: «Pearson» ist ein Spin-Off zur Erfolgsserie «Suits». Die Serie wurde aber nicht um eine zweite Staffel verlängert.

«Miracle Workers»

Staffel 2, 23. September​

Bild: TBS

Inhaltsangabe Staffel 1:

Der Engel Craig ist nur ein kleines Licht bei der Heaven Inc und arbeitet in der Abteilung für eingehende Gebete. Sein Boss Gott hat schon lange das Interesse an der Menschheit verloren. Zugunsten eines neuen Projekts soll die Erde zerstört werden. Craig glaubt aber noch immer an die Menschheit. Um deren Vernichtung zu verhindern, überredet er Gott zu einer Wette.

Trailer Staffel 1: Video: YouTube/Series Trailer MP

Trailer Staffel 2: Video: YouTube/Rotten Tomatoes TV

Video-on-Demand

Sky Store

Keine Neustarts im September.

Rakuten

«Body Cam - Unsichtbares Grauen» , 3. September

, 3. September «Das geheime Leben der Bäume» , 3. September

, 3. September «La Vérité - Leben und lügen lassen» , 3. September

, 3. September «Vier zauberhafte Schwestern» , 11. September

, 11. September «Fantasy Island» , 17. September

, 17. September «Above Suspicion» , 18. September

, 18. September «Weathering with you» , 18. September

, 18. September «Pinocchio» , 18. September

, 18. September «Force of Nature», 25. September

