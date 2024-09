«Die Grösse allein ist schon beeindruckend, aber was diesen Vogel noch bemerkenswerter macht, ist seine Fähigkeit, sich mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefe zu stürzen.



Ich wollte die Schönheit dieses unglaublichen Kunststücks einfangen: den Moment, in dem ein Basstölpel ins Meer stürzt, wie ein Geschoss, das die ruhige Meeresoberfläche durchstösst. Basstölpel haben eine Reihe von Anpassungen, die sie zu einem echten ‹Meeresvogel› machen. Diese Anpassungen ermöglichen es ihnen, aus einer Höhe von 30 Metern zu tauchen und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Meilen pro Stunde (zirka 97 km/h) auf das Wasser aufzuschlagen.»