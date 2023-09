Die Fotografie ‹Grab the Bull by the Horns› gewann den ersten Preis des BPOTY 2023. Bild: jack zhi / bird photographer of the year

Das sind die besten Vogelbilder des Jahres 2023

Die sogenannte «Bird Photographer of the Year Competition» ist ein Wettbewerb, in dem seit 2016 jährlich Vogel-Bilder in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. Zentrum des Projektes ist, laut ihrer Website, das Feiern der Schönheit und Vielfalt der Vogel-Welt und das Würdigen der modernen digitalen Fotografie.

Die Bilder wurden in acht Hauptkategorien, drei Jugendkategorien und drei Spezial-Kategorien unterteilt. Dazu wurde das beste Foto des Jahres sowie das beste Jugendfoto des Jahres ausgezeichnet. Die Gewinner des Awards erhalten kleine Geldpreise sowie Foto-Ausrüstung. Für alle Hobby-Ornithologen und auch sonstige Bild-Enthusiasten folgt jetzt eine kleine Aufstellung einiger der siegreichen Bilder:

Gold – Best Photographer of the Year Bild: jack zhi / bird photographer of the year

Mit einer Fotografie des Sturzflugs eines weiblichen Falken auf den deutlich grösseren Braunpelikan konnte sich Jack Zhi gegen die anderen über 23'000 eingegangenen Fotografien durchsetzen und den Award des «Best Photographer of the Year» gewinnen. Das in Kalifornien aufgenommene Bild gewann zudem Gold in der Kategorie «Bird Behavior» (deutsch: Vogelverhalten).

Der Award des besten jungen Fotografen ging an den 17-jährigen Deutschen Anton Trexler. Er konnte eine Amsel als Silhouette im Mondlicht einfangen.

Gewinner – Best Portfolio Bild ‹Little Brother of the North› zeigt den gefährdeten Papageientaucher. Bild: rachel Bigsby / best photographer of the year

Den Preis für das beste Portfolio staubte die Britin Rachel Bigsby ab. In ihrem Portfolio befindet sich auch dieses Bild eines Papageientauchers, auch Puffin genannt. Er lebt vor allem im Nordatlantik sowie im westlichen Nordpolarmeer.

Gold – Best Portrait Das Bild ‹Glistening Green› zeigt die im Nordwesten Südamerikas lebenden Rotohr-Bunttangaren. Bild: nicolas reusens / bird photographer of the year

Silber – Best Portrait Das Bild ‹Parenting Goals› zeigt zwei Königspinguine mit ihrem Nachwuchs. Bild: Thomas Vijayan / bird photographer of the year

Hochgelobt – Birds in the Environment Das Bild ‹Panoramic Nest› zeigt das Nest eines Storches auf einem Felsen. Bild: Géza Attila Szabó / best photographer of the year

Silber – Bird Behavior Das Bild ‹Blue-footed Fishing Dive› zeigt einen Blaufusstölpel, wie er gerade mit einem gefangenen Fisch wieder an die Wasseroberfläche zurückkehrt. Bild: henley spiers / best photographer of the year

Gold – Birds in Flight Das Bild ‹Flying Sword› zeigt einen Kolibri. Das Bild wurde in Kolumbien aufgenommen. Bild: Rafael Armada / best photographer of the year

Hochgelobt – Birds in Flight Das Bild ‹Forest Elf› zeigt einen Kleiber auf den Kanarischen Inseln. Bild: Mario Cea Sánchez / best photographer of the year

Gold – Black and White Das Bild ‹Fascinating Droplets› zeigt zwei Lappenenten so detailliert, das es fast gezeichnet wirkt. Bild: Jason Moore / best photographer of the year

Gold – Urban Birds Das Bild ‹A Moment of Prayer› zeigt eine Eule auf einer Engelsstatue in Finnland. Bild: Arto Leppänen / best photographer of the year

Bronze – Urban Birds Das Bild ‹Dawn at the Farmhouse› zeigt ein Schwarzkehlchen in Albacete, Spanien. Bild: Julian Fernandez Quilez / best photographer of the year

Silber – Conservation (Single Image) Das Bild ‹Eye to Eye› wurde in der Artenschutz-Kategorie ausgezeichnet. Es zeigt einen Boobookkauz in einem Tierspital in Brighton, Tasmanien, Australien. Bild: Michael Eastwell / best photographer of the year

Wer alle siegreichen Bilder anschauen möchte, findet sie hier. (ear)