TikToker vermisst den Corona-Lockdown – aber nicht alle teilen seine Pandemic Nostalgia

Kann man eine Zeit wie die COVID-19-Pandemie wirklich vermissen? Auf TikTok schon!

Die Corona-Pandemie ist eines der prägendsten traumatischen Ereignisse des Social-Media-Zeitalters. Heute liegt der Lockdown aber für die meisten in der Vergangenheit. Die rosarote Brille, mit der wir Menschen gerne auf die Vergangenheit zurückblicken, führt nun dazu, dass einige beginnen, sich nach der Pandemie zurückzusehnen.

So gibt es auf TikTok unter dem Hashtag #pandemicnostalgia dutzende Videos von Userinnen und Usern, die die Corona-Zeit vermissen. Ein Video des Creators Toby Rozario ging Anfang der Woche viral, in dem er sich mit Tränen in den Augen an die «tolle» Zeit des Lockdowns zurückerinnert. Dazu schrieb er: «Erinnert ihr euch an den Lockdown, als alle Brot backten, tanzten, malten, ihre Pflanzen pflegten & sich neue Skills aneigneten? Wir bekamen einen kleinen Einblick darein, wie das Leben eigentlich sein sollte. Was für eine Zeit.»

«Habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank?!?»

Das Video hat bisher fast zwei Millionen Aufrufe und knapp 250'000 Likes. Viele scheinen Tobys Gefühle also nachvollziehen zu können. So bekommt der TikToker auch in den Kommentaren viel Zuspruch. «Ich vermisse den Lockdown wirklich, man konnte sich Zeit nehmen und endlich etwas durchatmen», schrieb eine Userin, während eine zweite meinte: «Viele haben sich beklagt, aber eigentlich war die Zeit richtig heilend.»

Doch der Clip bekommt auch heftigen Gegenwind und einige können überhaupt nicht nachvollziehen, wie man die Corona-Zeit vermissen kann. So schreibt ein User ebenfalls in den Kommentaren: «Habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank? Vermissen wir jetzt wirklich einen LOCKDOWN?!?» Oder: «Ich als Pflegefachfrau vermisse diese Zeit gar nicht. Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Wenn ich dazu noch dran denke, wie viele Menschen zu dieser Zeit starben, finde ich so ein Video ziemlich taktlos.»

Viele erklären jedoch auch in ihren Videos, wieso sie nostalgisch nach einer solchen Zeit sind. So meinen die einen, dass sie introvertiert oder mental angeschlagen sind und ihnen diese Zeit zuhause gutgetan hat. Andere sind sich bewusst, dass sie während des Lockdowns auch gelitten haben, aber wünschen sich trotzdem heute wieder mehr Ruhe zurück.