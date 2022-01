Was schreibst du jetzt gleich in die Kommentare?

Juhui! Am 21. Januar 21:30 Uhr geht's los.

Jetzt willst du bestimmt wissen, wer am 21. Januar im Dschungel zu sehen ist, richtig?

Sie wurde damals sogar Dschungelkönigin. Heute will ihr niemand mehr zu Füssen liegen. So schnell kann's gehen.

Pompöös-Designer und Stilikone Botox-Freund Harald Glööckler wird in den südafrikanischen Dschungel ziehen. Und das – wie wir dank der Klatschpresse wissen – mit betäubten Schweissdrüsen, damit auch ja nichts mehr stinkt als die Känguru-Hoden, die es zu verspeisen gilt.

Es ist also wahr.

Als wir gerade noch dachten, RTL habe in den letzten Jahren schon alles, was zwei Beine und Z-Promi-Status hat, für den Dschungel verpflichtet, lesen wir auf unserer Lieblings-Klatschseite Promiflash folgende Schlagzeilen:

Gar nicht mal so unlustig: Hartwich und Zietlow.

Gar nicht mal so unlustig: Hartwich und Zietlow.

2021 war kein leichtes Jahr für die Dschungelcamp-Fangemeinde: Aufgrund der Pandemie fand kein RTL-Promi-Camp statt. Umso mehr dürfen sie dieses Jahr jubeln, denn in wenigen Tagen startet die 15. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus».

Das Dschungelcamp geht wieder los – was du wissen musst

