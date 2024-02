Wie überall auf der Welt hält die FDA Ausschau nach E.Coli Bakterien – bloss liegt in den USA der gesetzlich vorgeschriebene Maximalwert krass tiefer als etwa in Europa. Somit sind Roquefort und Konsorten, die kleinste Mengen an der ungiftigen Variante von E. Coli enthalten, vom Tisch. Jawohl, der ungiftigen, ungefährlichen Variante, wie sie auch in unserem eigenen Körper existieren. Warum also macht die FDA eine derart grosse Sache um ungiftige Bakterien in Käsesorten, die einerseits superfein sind, andererseits historisch nie eine Gefahr für deren Esser bedeuteten? Die Logik der FDA geht so: Wenn das ungiftige E. Coli ein bestimmtes Niveau erreicht, muss das ein Zeichen der Schmutzigkeit in der Anlage sein, was bedeuten muss, dass alle ihre Produkte unsicher sind.