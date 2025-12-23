wechselnd bewölkt
Printzeitung von 20 Minuten wird eingestellt: Unsere besten Erinnerungen

Abschied von «20 Minuten» und Co.: Am 23. Dezember erscheint die letzte Pendlerzeitung in der Schweiz.
Abschied von «20 Minuten» und Co.: Am 23. Dezember erscheint die letzte Pendlerzeitung in der Schweiz.
User Unser

Tschüss, Schweizer Pendlerzeitungen – es war schön mit euch ... ❤

23.12.2025, 09:5023.12.2025, 10:45

Am 23. Dezember erscheint die letzte Printausgabe von «20 Minuten», was gleichzeitig das Ende der Pendlerzeitungs-Ära in der Schweiz bedeutet.

Eine Träne für «20 Minuten»: Es war ein Zeitgeistphänomen aus der Vorinternet-Ära

Weil die Gratis-Zeitungen nicht nur informativ waren, sondern auch Spass gemacht haben, möchten wir hier ein paar tolle Erinnerungen sammeln. Gespickt mit tollen Retro-Bildern aus einer Zeit, in der man das Gesicht noch in eine gedruckte Zeitung und nicht ins Smartphone hielt.

Eine Verteilerin der Gratiszeitung «20 Minuten» am Tag der Lancierung, aufgenommen am 13. Dezember 1999 in Zürich.

Eine Verteilerin der Gratiszeitung "20 Minuten" bietet am Tag der Lancierung des Gratisblatts beim Bellevue in Zuerich die Zeitung Passanten an, aufgenommen am 13. Dezember 1999.
Bild: KEYSTONE

Erinnerst du dich? Die Zürcher Pendlerzeitung «Metropol» erschien erstmals am 31. Januar 2000.

Die Zuercher Pendlerzeitung Metropol ist am Montag, 31. Januar 2000 erstmals erschienen. Metropol wird mit einer Auflage von 130'000 Exemplaren in 340 Zeitungsboxen, an S-Bahnhoefen sowie 36 Haltestellen verteilt.
Bild: KEYSTONE

Pendler-Alltag mit Zeitung (statt Smartphone) in der Hand: Wartende Fahrgäste auf einem Perron des Bahnhofs Uster im Jahr 2001.

Pendler-Alltag: Wartende Fahrgaeste auf einem Perron des Bahnhofs in Uster ZH, im Oktober 2001.
Bild: KEYSTONE
Pendler-Alltag: Wartende Fahrgaeste lesen Gratiszeitungen auf einem Perron im Bahnhof Uster ZH, am 4. Oktober 2001.
Auch Uster, 2001.Bild: KEYSTONE

Damals musste man schnell sein, um noch ein geliebtes Exemplar zu ergattern: Run auf die Zeitungskasten der Pendlerzeitung «20 Minuten» im Juni 2005.

Run auf die Zeitungskasten der Pendlerzeitung "20minuten" am ersten Ausgabetag der St. Galler Ausgabe am Montag, 13. Juni 2005, am Hauptbahnhof in St. Gallen.
Bild: KEYSTONE
Junge Pendler schauen sich am Montag, 13. Juni 2005, im Hauptbahnhof von St. Gallen die erste St. Galler Ausgabe der Pendlerzeitung "20minuten" an.
Juni 2005, im Hauptbahnhof von St.Gallen.Bild: KEYSTONE

Kasten an Kasten: 2007 wurde ausserdem «.ch» lanciert.

Ein Verteilkasten der neuen gratis Pendlerzeitung ".ch" steht am Donnerstag, 13. September 2007, in Zuerich.
Bild: KEYSTONE
«20 Minuten» überlebte am längsten – diese Gratiszeitungen gab es in der Schweiz

Im Juni 2008 erschien die Abendzeitung «Blick am Abend», ehemals «Heute» (2006–2008). Auch hier war der Andrang gross.

Die neue Tageszeitung "Blick am Abend" wird zum ersten mal verteilt. Grosser Anssturm am HB
Bild: Melanie Duchene

Woran erinnerst du dich, wenn du an die grosse Pendlerzeitungs-Ära zurückdenkst? Hier ein paar unserer Anekdoten:

«Abschlussapéro der sechsten Klasse meiner Tochter: Ein sehr erfahrener alter Lehrer erklärt mir, was den grössten Einfluss auf die Lesekompetenz der Kinder während seiner Karriere gehabt habe: die Einführung der Gratiszeitung ‹20 Minuten›. Fand ich extrem interessant.»
Patrick Toggweiler
«Lange bevor Murat Yakin Schweizer Nationaltrainer wurde, hatte er eine Kolumne in der Gratiszeitung ‹Heute›. Dort zog er einmal über seinen ehemaligen Mitspieler Johann Vogel her: ‹Ein kleiner, bösartiger Intrigant.› Als Yakin darauf angesprochen wurde, erklärte er, das seien die Worte des verantwortlichen Redaktors gewesen. Und auf die Nachfrage, ob er denn nicht wisse, was in seiner Kolumne stehe, gab er zu: «Nein, ich habe sie noch nicht gelesen.»
Ralf Meile
Die Pendlerzeitung "heute" mit einem Pendlerzug im Hintergrund im Bahnhof Zuerich am Montag, 15. Mai 2006, wo die neue Abendzeitung "heute" aus dem Hause Ringier verteilt wurde.
Bild: KEYSTONE
«Die ‹20 Minuten› war mein Highlight auf der Zugfahrt zu meinem Lehrbetrieb – damals gab es noch keine Smartphones. Grossartig fand ich aber vor allem die Dating-Sparte im ‹Blick am Abend›. Aus Gründen.»
Madeleine Sigrist
Blick am Abend: Dating (Pendlerzeitungen Schweiz)
Bild: Madeleine Sigrist
«Grossartig fand ich im ‹Blick am Abend› die Gruss-Seite Schatzchästli: ‹Shatzz ich chas selber ned glaube, dass mirs so scho lang gshafft hend, aber ich bin so stolz, chömmer hüt euses 2-wüchigs fiire. Love you.›»
Kilian Marti

Oder eben sowas:

Schatzchästli Blick am Abend
Bild: x
Warum hat man den «Blick am Abend» gelesen? Wegen des Schatzchästlis! 16 lustige Beispiele
Teilst du deine Geschichte mit uns?

Ps. Bitte beachtet, dass wir vor allem schöne Erinnerungen suchen und kein Bashing. Feindselige Kommentare werden nicht freigeschaltet.

(sim)

Mehr Pendelei:

So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln
Zur Story