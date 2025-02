Food Porn in Schweizer Berghütten. Bild: watson/Shutterstock

User Unser

Hattest du geilen Food in den Bergen? 🤤 Zeig her!

Das Einzige, was uns heute bezüglich deiner Skiferien interessiert, ist das Essen. Zeig her, deine geilen Teller!

Mehr «Leben»

Menüs in Berg-Restis haben oder hatten lange nicht den besten Ruf. Doch viele Beizen haben kulinarisch aufgeholt, und so kommt es, dass man inzwischen tatsächlich auch zum Schlemmen in die Berge gehen kann.

Wir hoffen, du bist – falls du kürzlich in den Skiferien warst – komplett und heil wieder heruntergekommen und hast gut gegessen. Falls du sogar noch ein Foto davon gemacht hast, würden wir das jetzt gerne sehen.

Wir machen den Anfang.

Bild: watson/abu

«Im Fuxägufer am Davoser Jakobshorn gibts richtig geile Käsespätzli» Adrian Bürgler

bild: watson/abu

«Oder hier, aus ‹Othmar's Skihütte› in Zermatt» Auch Adrian

«Etwas vom Besten, das man auf der Piste – und eigentlich überhaupt – essen kann, ist dieser Apfelkuchen in einer nicht näher bekannten Beiz in einem nicht näher genannten Ski-Gebiet im Berner Oberland. Ihn beschreiben zu wollen, hat keinen Sinn, man muss ihn einfach selber gekostet haben.» Lara Knuchel

Bild: watson/lak

(OMG!)

Bild: watson/lak

«Von meinen vier Tagen im Skigebiet Davos-Parsenn werde ich mich finanziell wohl nie erholen. Dafür hab ich super gespiesen. Vom klassischen Pisten-Food wie Schnitzel, Rösti oder Spätzli abgesehen, gibt es dort auch superfeine Bündner Spezialitäten wie etwa Capuns und an manchen Orten sogar Gourmet-verdächtige Kreationen à la Lachskebab. Kulinarisch also genau so zu empfehlen wie Pisten-technisch ;-)» Lucas Zollinger

Bild: watson/lzo

Bild: watson/lzo

Bild: watson/lzo

Bild: watson/lzo

Bild: watson/lzo

Reto Fehr schickt derweil Ferienbilder von Gstaad, Wasserngrat.

«Einfach super-fein!»

Bild: watson/fox

Bild: watson/fox

«‹Brudi's Vegan› aus Walnuss & Champignons. Mit Kürbisconfit und Olivenkarotten mit Risotto. Ich esse das in den Skiferien jeweils so oft, bis sie Ende Woche ausgeschossen sind.» Markus Fischer

Bild: watson/fish

«Hier, mein Kaiserschmarrn in Österreich ❤️ » Felix Holder

Bild: watson/felix

Okay, es reicht. Wie gemein, kurz vor dem Mittagessen.

:-(

Hast du kürzlich auch eine Bergrestaurant-Köstlichkeit erlebt? Erzähl uns davon und mach uns neidisch!

(sim)

Mehr Berg-Kram: