«Bei mir war das ‹E.T.›. Diese Szene, in der Eliot das Alien findet, ist unfassbar gruselig. Interessanterweise habe ich im Laufe meines Lebens mehrere Personen getroffen, denen es gleich geht. Die meisten verstehen mich jedoch überhaupt nicht. E.T. sei doch ‹süss›, bekomme ich immer wieder zu hören. Furchtbar.»

Kinderfilme und -serien sind nicht immer so harmlos, wie sie scheinen. Ob gruselige Charaktere, Menschen, die in Tiere verwandelt werden oder gefesselte Puppen – folgende Filme haben bei uns damals für Albträume gesorgt:

Ikonische Looks und Gästeliste: Das musst du zur Met Gala 2025 wissen

Am 5. Mai präsentieren die Stars auf der Met Gala wieder atemberaubende Looks. Wir haben alles zum Motto, der Gästeliste und den legendärsten Auftritten zusammengestellt.

Am Montag, dem 5. Mai, findet die alljährliche Met Gala in New York statt. Die Gala von «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Metropolitan Museum of Art. Die Gala gibt es seit 1948. Bei dem Mega-Event zeigen Stars und Sternchen zu einem vorgegebenen Motto einen möglichst aufregenden Look.