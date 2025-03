Shrek mit seiner Tochter Fiona. Fans sind nicht glücklich über Shreks neues Erscheinungsbild. Bild: dreamworks

Nach «Shrek»-Schock – diese beliebten Comic-Figuren haben sich (leider) stark verändert

Die Animation von «Shrek 5» kommt gar nicht gut an. Es ist nicht das erste Mal, dass Fans sich über Redesigns von animierten Figuren aufregen.

Der Teaser zu «Shrek 5», der eine ältere Version von Shrek und seiner Tochter Fiona zeigt, hat online heftige Fan-Reaktionen ausgelöst. Seit dem Originalfilm aus dem Jahr 2001 hat sich Shrek zu einem grossen Franchise entwickelt und wird nächstes Jahr auf der Kinoleinwand wiederbelebt. Doch Fans sind alles andere als glücklich darüber, wie Shrek in diesem Film laut Teaser aussehen wird.

Zur Erinnerung, so sah der erste «Shrek»-Film aus:

«Shrek – der tollkühne Held» kam 2001 in die Kinos. Bild: United International Pictures GmbH

Und so sieht Shrek im Jahr 2025 (bzw. 2026) aus:

Bild: dreamworks

Es ist nicht das erste Mal (und bestimmt nicht das letzte Mal), dass Fortsetzungen zu beliebten Animationsfilmen bei Fans nicht gut ankommen.

Auch folgende animierte Film-Figuren haben sich im Laufe der Jahre verändert – und teilweise heftige Reaktionen ausgelöst.

Sonic

Anfang 2019 kamen die ersten Bilder für den neuen «Sonic»-Film heraus. Fans waren empört – die Vorwürfe lauteten, dass Sonics Gesichtszüge gruselig und verstörend sind. Seine «furchterregenden menschlichen Zähne» waren Hauptpunkt der Kritik.

Das Filmstudio Paramount hörte auf die Kritik und verschob die Veröffentlichung des Films um fast ein Jahr. In dieser Zeit gestalteten sie die Dynamik der Figur um. Schlussendlich schienen die Fans zufrieden zu sein.

2014/2020. Bild: paramount

Bob der Baumeister

Die ursprüngliche «Bob der Baumeister»-Serie wurde mit Stop-Motion gefilmt – also analog. 2014 änderte sich dies, und die Macher wechselten zu digitalen Animationen. Dafür bekam Bob (und seine Freunde) ein Makeover. Dass Bob jünger, grösser, schlanker und cooler sein sollte, gefiel den Fans gar nicht.

1997/2014. Bild: hit entertainment

Sebastian & Flounder

In Disneys Live-Action-Remake von «The Little Mermaid» sieht die Krabbe Sebastian zwar eher aus wie ein echter Meeresbewohner, hat aber seinen ganzen Charme verloren. Auch der Fisch Flounder kommt bei Fans nicht gut an. Sie sind überzeugt, dass die «liebenswerten Meeresbewohner schrecklich aussehen, weil sie keine niedlichen Cartoon-Fische mehr sind».

Bild: disney

Yogi Bear

Nicht nur wegen des schlechten Skripts, sondern auch des katastrophalen CGI erhielt «Yogi Bear» vernichtende Kritiken auf der Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes. Weder sein Fell noch seine Kleidung sind realistisch genug für seine reale Umgebung.

1961/2010. Bild: Hanna-Barbera Productions/warner bros.

Scar

2019 brachte Disney ein Remake des Klassikers «The Lion King» heraus. Kaum war der Trailer online, hagelte es Kritik: Scar sehe aus wie alle anderen Löwen und habe «keine dramatischen Gesichtsausdrücke mehr». Eine andere Kritik war, dass er zu ausgehungert aussieht.

Andere hingegen verteidigen Scar und sagen, dass der neue, abgemagerte Scar realistisch sei.

1994/2019. Bild: disney

Teenage Mutant Ninja Turtles

Die «Teenage Mutant Ninja Turtles» wurden im Laufe der Jahre immer wieder neu designt. Der neue Look für die Michael-Bay-Filme kam bei den Fans allerdings gar nicht gut an. Die neuen Turtles sind weit von den Helden, die die Fans liebgewonnen haben, entfernt. Die Figuren tragen nun auch wahllose Accessoires, die sie überladen aussehen lassen.

1990/2014. Bild: new line cinema/paramount

Looney Tunes

«Loonatics Unleashed» wollte die Looney Tunes düsterer und actionreicher gestalten. Kaum überraschend: Es funktionierte nicht und die dunklere Herangehensweise an so unbeschwerte Figuren gefiel dem Publikum nicht, ebenso wenig wie die futuristischen Designs. Die Serie wurde nach zwei Staffeln abgesetzt.

Normal vs. düster. Bild: warner bros.

