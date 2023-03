Pulp Fiction aus dem Jahr 1994 ist der beliebteste Film der watson-User. Bild: Scotia International Filmverleih GmbH

Das ist der absolute Lieblingsfilm der watson-User

Vor den 95. Oscar-Verleihungen am Sonntag haben wir unsere User gefragt, welches ihr allerbester Film ist. Das ist dabei herausgekommen.

Diese Woche fragten wir unsere User, welches ihr Lieblingsfilm ist. Fast 500 schrieben ihren Favoriten in die Kommentarspalte. Deutlich mehr Leser reichten ihren Lieblingsstreifen via Formular ein. Dieses Ergebnis haben wir ausgewertet.

Dabei wurden die Daten erst bereinigt und zusammengeführt. Unter anderem konnten wir dabei 500 Einträge für «Mad Heidi» vom gleichen User löschen, es blieben 2200 Einreichungen übrig. Danach wurden englische und deutsche Titel zusammengeführt, ebenso Filmfortsetzungen oder Trilogien. Harry Potter oder Herr der Ringe zählen also als «ein Film», bei den Star-Wars-Filmen unterschieden wir nach Trilogien (Original- und Prequel-Trilogie etc.) sowie Einzelfilmen (Rouge One etc.).

Es blieben 738 Filme übrig, knapp 500 davon wurden nur einmal genannt, 100 weitere zweimal. In die untenstehende Wordcloud schafften es diejenigen 142 Filme, die mindestens dreimal gewählt wurden:

Das sind die 15 beliebtesten Filme: