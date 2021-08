Diese Lebensmittel kommen bei euch nach den Ferien als Erstes auf den Teller

Leben

Diese Lebensmittel kommen bei euch gleich nach den Ferien auf den Teller



Vor einer Woche haben wir euch verraten, was bei uns nach den Ferien auf den Teller kommt und euch gefragt, was ihr nach der Rückkehr aus den Ferien am liebsten esst.

Schweizer Brot ist klarer Sieger, gefolgt von Rösti, Cervelat und Käse. Auch Senf und Mayo schmecken im Ausland nie so gut wie hierzulande. Aber nicht jeder freut sich bei der Rückkehr aufs Essen in der Schweiz. Das sind eure Antworten:

Der Preis fürs beste Brot der Welt geht an .... die Schweiz!

Ganz egal welche Sorte und mit welcher Beilage – ein Stück Brot kommt bei vielen als allererstes auf den Teller

Senf ist nicht gleich Senf!

Röstiiii 🤤🤤🤤

Mit Schweizer Käse schmeckt alles noch ein bisschen besser

So einfach wie gut

Es muss auch gar nicht immer selbst gekocht sein

Nicht alle freuen sich aufs Essen der Schweiz

(cst)

