97-Jährige outet ihren Sohn – eine Weihnachtsgeschichte in 5 Tweets (mit Happy End)

seit es 10 ist. Nur du, du weißt nix."

*betretenes Schweigen

Onkel: "Das geht ja auch keinen was an."

Oma: "Darum hat ja auch nie einer was gesagt. Aber ich bin jetzt zu alt und das wird mir zu dumm. Und der arme Herbert sitzt 4x die Woche hier und weiß nicht, was er sagen