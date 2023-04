Spontan oder geplant? Dieser Sex ist laut Forschern besser

Spontaner Sex ist befriedigender als geplanter Sex: Davon gehen viele Paare aus. Zu Recht?

Der Alltag nimmt einen meistens so sehr in Beschlag, dass viele Paare keine Zeit mehr für spontanen Sex haben. Sie setzen sich daher Termine in ihrem Kalender, um miteinander intim werden zu können.

Ob geplanter Sex dann immer gut ist oder beide lieber spontan ins Bett springen sollten, wenn ihnen danach ist, haben zwei Studien herausgefunden, die im «Journal of Sex Research» veröffentlicht wurden. Das Ergebnis überraschte die Wissenschaftler.

So lief die Studie ab

Für ihre Studie haben Katarina Kovacevic und Dr. Amy Muise, Psychotherapeutinnen an der York Universität in Kanada, zusammen mit ihrem Team über 300 Frauen und Männer befragt, die in einer Beziehung lebten. Im ersten Teil wurden allgemeine Fragen zum Thema Sex gestellt. Nachdem die Daten ausgewertet wurden, sollten die Paare nun drei Wochen lang ihr Liebes- und Sexualleben dokumentieren.

Dabei sollte nicht nur herausgefunden werden, ob sich die Paare bewusst und aktiv Sextermine freihalten oder ob es eher spontan zum Geschlechtsverkehr kommt. Vielmehr sollten die Probanden auch Auskunft darüber geben, ob sie befriedigt wurden und ob der Akt so war, wie sie ihn erwartet hatten.

Sollten Sie auf Termin-Sex verzichten?

Das Ergebnis: Sowohl der spontane als auch der geplante Sex war gleichermassen befriedigend. Folglich sei die Aussage, dass ungeplanter Sex besser ist, nicht immer korrekt, so Kovacevic.

Der Irrglaube, dass Sex am besten immer spontan stattfinden muss, könnte laut Forscherinnen durch ein von den Medien falsch vermitteltes Bild zustande kommen. Schliesslich würden in Filmen, Serien und Co. keine Verabredungen zum Geschlechtsverkehr getroffen, so die Vermutung.

Vielmehr plädieren die Forscherinnen dafür, aktiv Zeit für die romantische Zusammenkunft einzuräumen. Denn auch die Vorfreude auf das Sex-Date trägt dazu bei, dass das Prickeln in der Partnerschaft steigt und somit die Befriedigung anschliessend umso besser ist.

Zwar schlagen Kovacevic und Muise vor, Sex auch zu planen. Das heisst allerdings nicht, «dass man die romantischen Zusammenkünfte in einen Kalender einträgt – wie 19 Uhr an einem Dienstag, nachdem das Abendessen in den Ofen gestellt wurde und bevor man die Socken faltet», so Kovacevic. Vielmehr soll ein Zeitraum anvisiert werden.

Und noch einen weiteren wichtigen Punkt sollten Paare beachten, die ihren Geschlechtsverkehr planen möchten: Feiertage und Jubiläen sind tabu. Nehmen sich beide fest vor, am Geburtstag, Valentinstag oder anderen Events miteinander zu schlafen, kann das hohen Druck verursachen. Schlussendlich wären beide dann nur enttäuscht. Wichtiger sei es, so die Forscherinnen, sich regelmässig Pärchenzeit ohne Ablenkung im Terminkalender zu blockieren. «Das hält den Funken am Leben.»

