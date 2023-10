Die Fortsetzung der deutschen YouTube-Erfolgsserie spielt in Kanadas Wildnis, auf Vancouver Island. Für die Fans verlief der Start unerfreulich. Bild: Screenshot: YouTube

«7 vs. Wild»: Staffel 3 startet mit Panne – Streaming-Anbieter äussert sich

Dieser Beitrag zur Fortsetzung der deutschen Reality-Survival-Show mit Fritz Meinecke enthält Spoiler.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Dieses Jahr ist bei «7 vs Wild» einiges verändert: Die Teilnehmenden treten in Kanada als Duos an, die Challenges sind abgeschafft und das Abenteuer dauert 14 Tage.

Für Aufruhr bei den Fans sorgte vorab aber vor allem die Tatsache, dass die neuen Folgen erst einmal einen Monat lang exklusiv beim (kostenpflichtigen) Amazon-Streamingdienst Freevee verfügbar sind. Reaktionen-Videos der Promis wird es aus diesem Grund voraussichtlich erst mit dem Start auf YouTube ab dem 29. November geben.

Der Auftakt zur dritten Staffel wurde in der Nacht zum 31. Oktober bei Freevee veröffentlicht und prompt mussten sich die Fans mit technischen Problemen herumschlagen. Der Frust war gross, bei Social Media machten sie ihrem Ärger Luft.

«7 vs. Wild»: Wolf-Alarm in erster Folge

Wenig überraschend beschäftigt sich Episode eins mit der Aussetzung. Diese geht weit weniger spektakulär vonstatten als zuletzt – nicht per Helikopter, sondern im Schlauchboot werden die Spots erreicht.

Natürlich werden bei der Gelegenheit auch alle Teams noch einmal vorgestellt – was eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Gar nicht gezeigt wird übrigens der Dokumentarfilmer Andreas Kieling, der noch vor der Aussetzung aus der Show geworfen wurde. Der Vorwurf: untragbares Verhalten gegenüber Ann-Kathrin Bendixen aka Affe auf Bike.

Möglicherweise wird der Eklat noch einmal separat in einem der Behind-the-Scenes-Clips auf YouTube behandelt.

Dann aber gibt es zumindest schon einen kleinen Spannungsmoment: Fritz Meinecke und Survival Mattin entdecken eine Hinterlassenschaft, die von einem Wolf stammen könnte. Eine anschliessende Spurensuche von Meinecke fällt eindeutig (und alarmierend) aus: «Alles voll mit Wolfsspuren». Dabei wollte das Duo eigentlich in der Nähe sein Shelter aufbauen. Das Ende der Folge gehört ihnen und endet mit einem Cliffhanger: Plötzlich stehen sie vor einem «komplett zerfetzten» Tier.

Besser läuft es schon für die Naturensöhne Andy und Gerrit: Sie finden an ihrem Spot in der Nähe einer Bucht Süsswasser, ein Seil, Plastikflaschen, Holz und eine Plane vor. Viel besser könnten die Voraussetzungen wohl kaum sein.

Affe auf Bike und Hannah Assil finden ihre Location ebenfalls «unfassbar geil». Sie entdecken vor Ort mehrere Materialien, die sie in den nächsten Tagen gut gebrauchen können.

«7 vs. Wild» startet mit mieser Stream-Qualität

Für die Fans dagegen gab es in der Nacht erst einmal ein böses Erwachsen: Der Stream bei Freevee stand nur in sehr niedriger Bild-Qualität zur Verfügung. «Pixelpower auf Höchstniveau. Kann man sich in der Qualität fast nicht geben. Hoffe Folge zwei wird gleich besser ausgespielt», beschwerte sich ein User auf X (ehemals Twitter). Ein anderer Fan wütete: «Man erkennt fast nichts. 320p oder was? Peinliche Nummer.»

HD war jedenfalls erst einmal Fehlanzeige, doch immerhin reagierte Freevee sofort und sorgte für Besserung. «Jetzt klappt's auch mit HD. Sorry für die Umstände. Viel Spass bei '7 vs Wild'», antwortete der Anbieter am frühen Morgen unter einem Kommentar bei Instagram.

(t-online/dsc)